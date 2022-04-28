إصدار رخصة قيادة جديدة عبر منصة أبشر.. تعرف على متطلبات إصدار رخصة القيادة

تقدم المملكة العربية السعودية، جهودها وتفانيها في تسهيل إصدار الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول في المملكة، من خلال تطوير خدمة إلكترونية تقدمها إدارة الأمن العام، ويمكن الوصول عليها من خلال منصة أبشر.

تتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على رخصة قيادة تسمح لهم بالقيادة بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على رخصة قيادة جديدة

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاماً.

يجب على المقدم إحضار صورة من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة مع الأصل.

يجب على المتقدم تقديم خمسة صور شخصية مقاس (4×6 سم) خلفية بيضاء.

يجب على المستخدم التسجيل في منصة أبشر وتفعيل الحساب.

يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير فحص طبي ساري المفعول.

يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به.

يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المطلوبة.

خطوات حجز موعد لإصدار رخصة قيادة عبر أبشر

على المستخدم الدخول إلى منصة أبشر من هنا. ثم قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك ابحث عن خدمة المواعيد ثم اضغط على المزيد واختار المرور. قم بالضغط على مربع إصدار رخصة قيادة وتأكد من إضافة علامة الصح. بعد ذلك انزل للأسفل واختار المنطقة واضغط على التالي. ستظهر عدده إمكان قم باختيار المكان المناسب لك. بعد ذلك سوف تظهر المواعيد قم باختيار المعاد المناسب. في النهاية انزل للأسفل واضغط على التأكيد على بيانات الموعد.

وأخيراً، تم حجز الموعد لإصدار رخصة قيادة، قم بتجميع الأوراق المطلوبة التي ذكرت سابقاً وتوجه إلى المكان المحدد.