إصدار تحذيرات من “الأرصاد” بشأن سيول وتساقط للبرد في بعض مناطق الرياض ومكة والمدينة

أطلق المركز الوطني للأرصاد تحذيرات من تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالسيول وتساقط البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض اليوم السبت، وذكر المركز أن بعض مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم ستتعرض لحالات عواصف رعدية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة وتساقط البرد والسيول، مع انعدام في الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأشار المركز إلى أن مناطق مكة المكرمة والرياض ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية.

كما حذر المركز من أن مناطق نجران وجازان والباحة والجوف وتبوك والشرقية والحدود الشمالية وعسير ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية.

أعلن خبراء الرصد الجوي أن مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية ستتأثر اليوم السبت بنظام جوي شديد الاضطراب، ناجم عن عبور موجة علوية لأجواء المملكة، بالإضافة إلى تدفق بخار ماء استوائي من بحر العرب واستجابة سطحية من منخفض البحر الأحمر الحراري، مما سيؤدي إلى حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي.

ويُتوقع أن تزداد السحب الركامية الرعدية عالية الفعالية، وأن تتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وأن تصاحبها العواصف الرعدية الشديدة أحيانًا وزخات من البرد التي قد تكون كثيفة ومُتراكمة في بعض المناطق.

كما حذر الخبراء من العواصف الرملية وموجات الغبار التي يمكن أن تتسبب فيها الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية الركامية في بعض مناطق حائل والقصيم، وحثوا على توخي الحذر من خطورة شدة العواصف الرعدية والصواعق والرياح الهابطة وزخات البرد الكثيفة التي قد تكون مُتراكمة في بعض الأحيان.