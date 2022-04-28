رابط وخطوات إصدار الشهادة الصحية عبر منصة بلدي، وشروط الاستفادة من الخدمة

أطلقت أمانة الأحساء في المملكة العربية السعودية، خدمة إصدار الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة التي ترتبط بالغذاء والصحة العامة عبر منصة بلدي، ضمن مساعيها لتعزيز خطة التحول الرقمي في الخدمات البلدية التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين في المملكة.

إصدار الشهادات الصحية للعاملين دون الحاجة لمراجعة الأمانة

وتعمل منصة بلدي على تحسين خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحية لرفع جودة الخدمات المقدّمة، إضافة إلى تسهيل وصول العملاء إليها حيث يمكنهم حالياً إصدار الشهادات الصحية، وطباعتها عبر منصة بلدي دون الحاجة إلى مراجعة مقر أمانة الإحساء أو البلديات المرتبطة بها.

وحول آلية عمل المنصة أوضحت الأمانة أنَّه تمَّ ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانات والبلديات ومنصة صحة بشكل رقمي يُتيح للمستفيد أن يقوم بإجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة، ثمَّ الحصول على نتيجة الفحص إلكترونياً.

خطوات إصدار الشهادة الصحية عبر منصة بلدي

الدخول إلى منصة بلدي عبر الرابط التالي من هنا. الذهاب إلى “خدمات بلدي” ثمَّ “خدمات الشهادات الصحية” اختيار الخيار المناسب بين الاستعلام أو إصدار أو تجديد أو إلغاء أو طباعة الشهادة الصحية. كتابة رقم الهوية ونوعها أو اتباع الخطوات الخاصة بكل نوع من أنواع الخدمة.

شروط إصدار الشهادات الصحية للعاملين عبر منصة بلدي

وتساعد خدمة إصدار الشهادات الصحية عبر “بلدي” في تمكين العامل من إدخال بياناته الشخصية على النظام وتحديثها ذاتياً وفق الشروط التالية: