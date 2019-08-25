إشتعال موقع التواصل الإجتماعي من زواج مها الصيعري بـ رجل الأعمال جبران الحبابي

انتشرت اليوم على مواقع التواصل الإجتماعي، قصة زواج مها الصيعري من رجل أعمال، ومها هي شخصية مشهورة على موقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث كانت تعمل على نشر فيديوهات يومياتها و تفاصيل عن حياتها و شخصيتها و أيضا عن طبخها واشتهرت بهذه الاشياء، حيث كانت تهتم مها الصيعري بـ القضايا والمشاكل الإجتماعية، و اتجهت الى حل هذه القضايا والمشاكل عن طريق فيديوهات الكوميدية الساخرة والفريدة من نوعها وهناك الكتير من الناس تحاول الوصول إلى السناب الخاص بها “Maho5678″، و انتشرت أخر أخبار لها أنها تزوجت من رجل أعمال “جبران الحبابي”، وسوف نقدم لكم تفاصيل هذا الزواج.

تفاصيل زواج مها الصيعري من رجل الأعمال جبران الحبابي

نالت مها الصعيري شهرة كبيرة بسبب زواجها من رجل الأعمال “جبران الحبابي ” فهو من قبيلة قحطان، حيث تعد من الأخبار المثير في الممكلة العربية، وقيل أن زوج مها الصيعري متزوج بـ إثنتان والثالثة ستكون مها الصيعري، وأيضا قيل أن كان مهرها حوالي 300 ألف ريال سعودي إضافة إلى ذلك بيت و سيارة خلص بها والكثير من الاشياء الثانوية، انشغل موقع التواصل الإجتماعي بالهاشتاج والتهاني الحارة لها مقدمين فرحتهم والتهنئة لها، وقالت توما: “عمري الله يوفقها ويسعدها، وربي كأنها أختى” ، وهناك من كشف عن السيرة الذاتية لزوج مها الصيعري فـ قالت سهام: “زوجها رجل أعمال قحطاني، ومهرها 300 ألف وبيت وسيارة وشهرة وعندنا تطلب 50 ألف ويستكثرونه عليها وبدون شغالة وساكنه في بيت أهلها”، واشتهر هاشتاغ على تويتر تحت عنوان “#خطوبه_مها_الصيعري” .

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