إشادة عالمية بنجاح السعودية في تنظيم الحدث العالمي والمتمثل بكأس العالم للأندية 2023م

وسط إشادة عالمية على التنظيم الرائع للحدث العالمي، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن سعادته البالغة بنجاح كأس العالم للأندية 2023 الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وأختتم أمس بحصد مانشستر سيتي للقب.

إشادة بدعم القيادة للبطولة

وأشاد وزير الرياضة بالدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه الحدث الرياضي من القيادة الرشيدة، مما جعل المملكة وجهة محببة للرياضات المختلفة والمناسبات الرياضية الكبرى.

وقدم الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده والتعاون الكبير في إنجاح البطولة، التي شهدت تتويج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخها، وأعرب عن تقديره للفرق المشاركة والحضور الجماهيري اللافت للنظر من مختلف أنحاء العالم، الذي ساهم في نجاح الحدث.

رئيس الاتحاد السعودي يشكر الوزارة

ومن جانبه قدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر لسمو وزير الرياضة على الدعم الكبير والجهود المبذولة لإنجاح البطولة.

وثمن المسحل ما قدمه رجال وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والمتطوعين في تنظيم وإدارة الحدث، وشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في نجاح البطولة، كما أشاد بالنسخة الاستثنائية التي قدمتها المملكة وحظيت بإشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

حضور جماهيري قياسي وغير مسبوق

يجدر بالذكر أن البطولة شهدت حضورا قياسيا لأكثر من 245,593 ألف مشجع من مختلف أنحاء العالم، وتواجد أكثر من 500 إعلامي لتغطية الأحداث، كما شارك نحو 500 متطوع في تنظيم الحدث، بما في ذلك 200 متطوع سعودي مشارك في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.