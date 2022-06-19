أهم شروط وخطوات إسقاط المركبات القديمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية

تعتبر منصة أبشر من إحدى المنصات الإلكترونية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وحرصت السعودية من خلال تلك المنصة على أن تقدم الكثير من الخدمات التي يتم الحصول عليها دون أن يتم التوجه إلى إحدى المكاتب الحكومية ومن أبرز الخدمات التي توفرها المنصة هي خدمة اسقاط المركبات القديمة خلال عام واحد وذلك بناء على مجموعة من الشروط ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص اسقاط المركبات القديمة.

خطوات إسقاط المركبات القديمة عبر بوابة أبشر

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل اسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر وفيما يلي الخطوات التي تتبع في اسقاط المركبات:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الخاص بأبشر من خلال النقر على الرابط التالي https://www.absher.sa/portal/landing.h بعد ذلك يتم النقر على أفراد. ثم سيتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامكم. ثم يتم النقر على المزيد من أجل اختيار خدمة المواعيد. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة حجز موعد جديد. ثم يتم النقر على علامة صح المتواجدة بالقرب من أيقونة تشليح المركبة. وبعد ذلك يتم اختيار المحافظة التي تقيم فيها. ثم يتم تحديد أقرب فرع مرور إليكم. وبعد ذلك يتم تحديد الموعد المناسب إليكم. ثم يتم النقر على أمر الموافقة على كافة الشروط والأحكام. بعد ذلك يلزم الذهاب إلى هيئة المرور في الموعد الذي قد تم تحديده.

شروط إسقاط المركبات القديمة دون دفع أي رسوم

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل اسقاط المركبة القديمة دون دفع أي رسوم: