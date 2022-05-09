إسقاط المركبات القديمة عبر منصة أبشر دون دفع رسوم

قام مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان الجميعي بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستتحمل كافة الغرامات الناجمة على من يقوم بنقل ملكية مركبته التالفة كما أكدت الكثير من التصريحات أنه يمكن لقائدي المركبات من أن يستفيد من المهلة التصحيحية للإسقاط وذلك حتى أول شهر مارس القادم 2023 وذلك بهدف الحصول على بيئة نظيفة من التشوه البصري.

إسقاط المركبات القديمة

قامت الإدارة العامة للمرور بتوفير إمكانية الحصول على خدمة اسقاط المركبات التالفة بصورة إلكترونية من أجل التيسير والتسهيل على كافة قائدي المركبات من سرعة إسقاطها، كما يمكن لكافة أصحاب منشآت بيع المركبات التي تم إلغاء تسجيلها أن يسجلوا كافة منشآتهم في منصة أبشر أعمال من أجل اعتمادها في رفع كافة طلبات الإسقاط.

كما أن الإدارة قامت بإيضاح كافة الغرامات المشمولة بقرار الرفع وذلك في حالة العمل على اسقاط كافة المكبات التالفة وتم ذكر ذلك في حالة قيامها بالرد على أحد المواطنين الراغب في إسقاط سيارته عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر فكان يسأل عن هل يلزم تجديد الاستمارة وكان الرد بأن الإعفاء المقصود هو المتعلق برسوم التجديد وغرامات التأخير.

استمرار جميع حملات الإزالات

وهناك الكثير من أمانات الدول بممارسة عمليات إزالة السيارات الفاسدة والمهملة التي تتواجد في الشوارع والميادين وعلى جانبي كافة الطرق في مختلف الأماكن وذلك وفقًا للخطة القومية المعلن عنها لعلاج مشكلة التشوه البصري.