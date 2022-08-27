طريقة إسقاط المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر وموعد انتهاء المهلة المحددة

أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية كيفية القيام بإسقاط المركبات بشكل إلكتروني، وهذا الأمر يسهل على المواطنين الذين يملكون سيارات تالفة أو قديمة أن يقوموا باسقاها بخطوات سهلة وبسيطة حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع منصة أبشر الإلكترونية، وأكدت الإدارة العامة أنه لابد من القيام بعمل هذه الخطوة وإسقاط السيارة التالفة التي تنطبق عليها الشروط في خلال الفترة المحددة لذلك وهي عام كامل بداية من شهر مارس الماضي 2022 وحتى شهر مارس المقبل 2023، ولذلك من خلال الفقرات التالية نوضح لكم خطوات إسقاط المركبة إلكترونيا وكذلك ما هي الشروط المطلوبة للقيام بذلك.

خطوات إسقاط المركبة إلكترونيا

بحسب ما حددته الإدارة العامة للمرور هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها عبر منصة أبشر الإلكترونية حتى يتم تقديم طلب إسقاط المركبات، ونوضح لكم هذه الخطوات في النقاط التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على خيار إسقاط السيارات.

في الصفحة التالية يجب اختيار المنطقة التي يتبع لها مقدم الطلب وبعد ذلك تظهر المراكز التي يمكن من خلالها إتمام الطلب.

يتم اختيار المركز المطلوب وبعد ذلك يحصل مقدم الطلب على كود لتقديمه للمركز.

الخطوة الأخيرة هي التوجه للمركز لتسليم اللوحة واستكمال الإجراءات.

شروط إسقاط المركبات التالفة

حتى يتم عمل إسقاط إلكتروني للمركبات عبر منصة أبشر لابد من توافر بعض الشروط حسب ما قررته الإدارة العامة للمرور، وفي النقاط التالية نوضح لكم أبرز هذه الشروط: