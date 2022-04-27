خطوات إسقاط السيارات القديمة بالسعودية 1443 عبر منصة أبشر absher.sa

صرح وزير الداخلية السعودي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر عن صدور قرار بإسقاط السيارات القديمة والمهملة، وقد قامت وزارة الداخلية السُّعُودية بتوعية أصحاب السيارات التالفة أو القديمة إلى ضرورة الإسراع في التخلص منها وإسقاطتها من سجلاتهم وقد أوضحت وزارة الداخلية السُّعُودية عن إعطاء ملاك السيارات التالفة مهلة لمدة عام واحد فقط، وسوف يتم إعفاء المواطنين من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التخلص من السيارات في خلال هذا العام فقط.

خطوات إسقاط السيارات القديمة بالسعودية 1443:

وقد أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية أن طريقة التخلص من السيارات التالفة والمهملة يكون عبر الموقع الإلكتروني التابع لمنصة أبشر ومن الجدير بالذكر فيجب إليك أن تعرف أن منصة أبشر هي منصة حكومية تابعة لوزارة الداخلية وهي تتيح لجميع المواطنين على موقعها الإلكتروني عدة خِدْمَات متنوعة تجنبا للتزاحم والاختلاط وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

طريقة إسقاط السيارة القديمة بواسطة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لمنصة أبشر .

. يجب أن ينشأ المواطن حسابا شخصيا له على منصة أبشر.

يتم اختيار أيقونة إسقاط السيارات بواسطة الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم يجب اختيار أيقونة استعراض المراكز المعتمدة ويقوم المواطن بتحديد المنطقة التابع لها.

يتم تحديد مكان وميعاد لتسليم السيارة القديمة التالفة.

يتوجه المواطن إلى المركز التابع له تسليم المركبة التالفة بالإضافة إلى لوحة أرقام السيارة.

شروط إسقاط السيارات التالفة الصادرة من وزارة الداخلية:

يجب أن يكون المواطن صاحب السيارة التالفة يحمل رخصة قيادة خاصة سارية المفعول.

أن يقدم صاحب السيارة التالفة طلبا واحد فقط لإسقاط السيارة.

يلتزم مالك السيارة بتسليم لوحة أرقام السيارة في موعد أقصاه خمس أيام فقط من الموافقة على إسقاط السيارة.

وفي وقت سابق قد أفصحت وزارة الداخلية السُّعُودية عن طرق وأنظمة إسقاط السيارات التالفة والقديمة وقد أعطت وزارة الداخلية للمواطنين مهلة لتنفيذ القرار على أن تبدأ من اليوم الأول من شهر مارس لسنة 2022 ميلاديا وسنة 1443 هجريا إلى بداية شهر مارس لسنة 2023 ميلاديا وسنة 1444 هجريا ويمكن خلال هذه المدّة أن يقوم أصحاب السيارات بإسقاطها دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية أو أي غرامات.