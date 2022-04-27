رابط إسقاط السيارات القديمة بدون رسوم من منصة أبشر وشروط الإسقاط

أعلن وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن قرار إسقاط السيارات القديمة بالسعودية حيث أن وزارة الداخلية في المملكة السعودية قامت بتوجيه أصحاب السيارات القديمة والتالفة المهملة إلى سرعة التخلص منها والعمل على إسقاط السيارات القديمة من سجلاتهم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية صرحت بإعطاء مهلة لإسقاط السيارات القديمة لمدة عام واحد فقط ومن المقرر أن يتم إعفاء المواطنين من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التخلص من السيارات في خلال هذا العام فقط وأكد المروٌر السعودي أنه سوف يتم إعفاء كل من ينقل ملكية مركبته إلى محال مكابس الحديد المعتمدة أو محال بيع المركبات الملغى تسجيلها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات إسقاط السيارات القديمة بدون رسوم من منصة أبشر وشروط الإسقاط.

ما هي خطوات إسقاط السيارات القديمة بالسعودية ؟

بادر بإسقاط مركبتك المهملة أو التالفة من خلال المراكز المعتمدة في خدمة إسقاط المركبات إلكترونيًا. استفد من المهلة التصحيحية الآن https://t.co/Tv8BOJZKkx#أبشر_يخلّصها pic.twitter.com/BGsdZlroaM — أبشر (@Absher) April 6, 2022

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لإسقاط السيارات القديمة من خلال منصة أبشر وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر ويمكن الدخول من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة أن المتقدم مستخدم جديد يجب الضغط على إنشاء حساب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وكتابة رمز التحقق.

اختيار أيقونة إسقاط السيارات بواسطة الخِدْمَات الإلكترونية

الضغط على استعراض المراكز المعتمدة وتحديد المنطقة التابع لها.

يجب أن يقوم المستخدم بتحديد مكان وميعاد لتسليم السيارة القديمة التالفة.

التوجه إلى المركز التابع له تسليم المركبة التالفة بالإضافة إلى لوحة أرقام السيارة.

الشروط المطلوبة لإسقاط السيارات القديمة بالسعودية

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لإسقاط السيارات القديمة في المملكة العربية السعودية وهي: