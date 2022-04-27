رابط إسقاط السيارات القديمة بدون رسوم من منصة أبشر وشروط الإسقاط

سمر رأفت

أعلن وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن قرار إسقاط السيارات القديمة بالسعودية حيث أن وزارة الداخلية في المملكة السعودية قامت بتوجيه أصحاب السيارات القديمة والتالفة المهملة إلى سرعة التخلص منها والعمل على إسقاط السيارات القديمة من سجلاتهم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية صرحت بإعطاء مهلة لإسقاط السيارات القديمة لمدة عام واحد فقط ومن المقرر أن يتم إعفاء المواطنين من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التخلص من السيارات في خلال هذا العام فقط وأكد المروٌر السعودي أنه سوف يتم إعفاء كل من ينقل ملكية مركبته إلى محال مكابس الحديد المعتمدة أو محال بيع المركبات الملغى تسجيلها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات إسقاط السيارات القديمة بدون رسوم من منصة أبشر وشروط الإسقاط.

إسقاط السيارات القديمة

ما هي خطوات إسقاط السيارات القديمة بالسعودية ؟

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حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لإسقاط السيارات القديمة من خلال منصة أبشر وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية:

  • في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر ويمكن الدخول من هنا.
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.
  • تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة أن المتقدم مستخدم جديد يجب الضغط على إنشاء حساب.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة وكتابة رمز التحقق.
  • اختيار أيقونة إسقاط السيارات بواسطة الخِدْمَات الإلكترونية
  • الضغط على استعراض المراكز المعتمدة وتحديد المنطقة التابع لها.
  • يجب أن يقوم المستخدم بتحديد مكان وميعاد لتسليم السيارة القديمة التالفة.
  • التوجه إلى المركز التابع له تسليم المركبة التالفة بالإضافة إلى لوحة أرقام السيارة.

الشروط المطلوبة لإسقاط السيارات القديمة بالسعودية

إسقاط السيارات القديمة

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لإسقاط السيارات القديمة في المملكة العربية السعودية وهي:

  • يشترط أن يكون صاحب السيارة لديه رخصة قيادة سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
  • يجب أن يقوم صاحب السيارة بتقديم طلب واحد فقط لإسقاط السيارة.
  • يشترط أن يلتزم مالك السيارة بتسليم لوحة أرقام السيارة في موعد أقصاه خمس أيام فقط من الموافقة على إسقاط السيارة.
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سمر رأفت

أنا سمر رأفت أعمل مدرسة أطفال، هوايتي كتابة المقالات وقراءة الروايات وأحب الكتابة في المجال التقني وكل ما يتعلق بالسعودية



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