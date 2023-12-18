إسرائيل تتلقى رسالة حاسمة من السعودية بخصوص غزة

في رسالة “غير عادية وواضحة”، أكدت السعودية رغبتها في تولي السلطة الفلسطينية الحكم في قطاع غزة، مشيرة إلى ثقتها بقدرتها على ذلك، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الرياض أنها تتابع عن كثب التطورات وتتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراءات.

أعلام السعودية وإسرائيل - مصدر الصورة: BBC

كما أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة وأوضح أنه لا يوجد مبرر لعدم دعوة إلى وقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول سعودي مقرب من القصر الملكي لـN12 أول أمس السبت، أن “السعودية والولايات المتحدة يضغطان من أجل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتحقيق السيادة والأمان في غزة بعد الحرب، وأشار إلى استعداد السعودية للحوار مع الجميع ولكنها تظل ملتزمة بحل الدولتين”.