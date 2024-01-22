إستمرار أنشطة برنامج “جيل الأدب” التدريبية

يستمر البرنامج الإثرائي في مجال الكتابة الإبداعية للطلبة الموهوبين “جيل الأدب”، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الثقافة، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أنشطته التدريبية لطلبة المرحلة الدراسية المتوسطة؛ لتمكينهم من الممارسة الاحترافية للكتابة الأدبية، عبر تعزيز مجال القدرات الإبداعية اللغوية والأدبية.

هيئة الأدب والنشر والترجمة _ مصدر الصورة: عكاظ

أهداف البرنامج الإثرائي

ويهدف هذا البرنامج لتلبية احتياجات الموهوبين في المجالات الأدبية، وتنمية قدراتهم، وتوجيه أفكارهم نحو المسارات الثقافية المتنوعة، من خلال تناوله عدة موضوعاتٍ مبتكرة، تُركّز في مجملها على تطوير مهارات الكتابات الإبداعية في مختلف الأجناس الأدبية؛ كقصص الخيال العلمي، والإثارة البوليسية، وقصص الأطفال، والقصص القصيرة جدًا، والمقالة بمختلف أنواعها.

ويشمل برنامج “جيل الأدب” استخدام استراتيجيات وأدوات التقويم؛ من أجل تحسين عمليات التعلّم، بما ينسجم مع أهدافه، ومخرجاته، كما يعتمد برنامج “جيل الأدب” على استراتيجيات التعلّم الأكثر فاعلية؛ مثل التعلّم التعاوني، والفردي، والعصف الذهني، والتحليل والاستنباط، والاستقراء، والمقارنة، وغيرها.

المنضمين للبرنامج

وفد إنضم للبرنامج منذ انطلاقته في ديسمبر الماضي أكثر من 150 طالباً وطالبةً، من مختلف مناطق المملكة، ويستمر لتسعةِ أسابيعٍ في 3 مدن رئيسية بشكلٍ حضوري، وهي: الرياض، وجدة، والظهران، في الوقت الذي يُنفذ البرنامج بنمط التعليم الافتراضي -عن بعد-؛ لإتاحة الفرصة لجميع الطلبة في مناطق المملكة المختلفة.

وتعمل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، على تقديم العديد من البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معرفة وخبرات علمية متقدمة، تتحدى قدراتهم، وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “جيل الأدب” جاء في إطار أدوار هيئة الأدب والنشر والترجمة مع شركائها الاستراتيجيين؛ لاكتشاف المواهب ورعايتها، في مختلف المجالات، والمساهمة الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تمكين الطلبة الموهوبين في مجال الكتابة الإبداعية، وإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع؛ لتعزيز الشغف في الكتابة الإبداعية في جيل الشباب.