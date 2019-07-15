إستقبال طلبات الإعتراض في حساب المواطن على مبالغ الدعم

نتابع معكم عبر موقع نجوم مصرية جديد برنامج الدعم حساب المواطن، حيث أعلن البرنامج عن البدء بإستقبال طلبات الإعتراض، اليوم الإثنين الموافق 15-07-2019 لكافة المستفيدين على مبالغ إستحقاق الدفعة العشرين لشهر يوليو الجاري ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للحساب، وقد طالب برنامج الدعم من كافة المستفيدين الذين لديهم إعتراضات على مبالغ الإستحقاق للدفعة العشرين أن يقومو بالتقديم طلبات إعتراضهم من خلال البوابة الإلكترونية هـــنـــا .

خطوات الإعتراض في حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الالكترونية ثم الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات و تقديم شكوى ثم الضغط عليه . تقديم شكوى على الدفعة الحالية .

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، و يستثنى من ذلك إبن و إبنة المواطنة و الزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات النقل .

أن يكون المسجل مقيم بشكل دائم داخل السعودية ، بحيث لا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوماً طوا العام .

عدم تواجد أي مستفيد داخل السجون أو دور الإيواء الحكومية .

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، بينما تعتمد معايير الإستحقاق على حسب دخل الأسرة و عدد أفرادها و أعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل في الدفعة القادمة من حساب المواطن

أعلن القائمون على برنامج حساب المواطن عن إستمرار التسجيل في الدفعة الجديدة من برنامج الدعم السعودي، وذلك للإستفادة من الدفعم في الدفعة 22 في حال حقق المستفيد كافة الشروط والإستحقاق، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية في برنامج الدعم من هـــنــا