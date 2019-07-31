إستعلم عن صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي خلال الأيام السابقة عن الموعد الرسمي لإيداع الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة،والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تسوية وتلبية إحتياجاتها الأساسية، وتهدف الوزارة من خلال تقديم تلك المساعدة إلى مساعدة الأسر السعودية في سبيل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والسلع، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تحسين المستوي الإقتصادي والمالي في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي.

تعرف على الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

النظام الأسر محدودة الدخل ويتم صرف المساعدة المقطوعة في حالات العجز المؤقت النساء المطلقات والأرامل والأيتام . أسر السجناء والأسر المتغيب عنها عائلها.

موعد إيداع الدفعة الجديدة من المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة عن الموعد الرسمي لإيداع المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد إنتشر ذلك من خلال العديد من مواقع التواصل الإجتماعي، ويامل الكثير من المستفيدين بإيداع المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة، من اجل التجهيز الجيد والإستعداد لإستقبال عيد الأضحي المبارك، ولم تعلق وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حتي هذه اللحظة ولم تصدر إى بيان من اجل إيداع الدفعة الجديدة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من أجل الإستعلام والتسجيل من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد قامت الوزارة بعمل الموقع من اجل التسهيل والتيسير على المواطن السعودي، وتوفير الوقت والجهد من أجل التخفيف عن المواطن السعودي، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــنـــــا