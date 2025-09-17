إستراتيجيات الادخار والتخطيط المالي.. تفاصيل ورشة عمل غرفة مكة التجارية

أقامت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ورشة عمل تحت عنوان “ادخارك بوابة استثمارك”، وتهدف الورشة؛ إلى بناء وعي مالي يمهد لاستثمار آمن.

وتطرق المتحدثون للحديث عن المفاهيم الأساسية للادخار، والعوامل المؤثرة على إدارة الأموال، وتحديد موارد الدخل الشخصي، وإعداد الميزانية الشخصية والقروض، والادخار كسلوك، من خلال رفع الوعي بأهمية ادخار المال والحد من الاستهلاك ومعرفة المفاهيم الأساسية التي تسهم في تحقيق الوعي المالي، والتحفيز على تطبيق الخطط المالية.

كما لفتوا النظر إلى أهمية التخطيط المالي من خلال وضع إستراتيجيات وخطط لإدارة الموارد المالية؛ بهدف تحقيق الأهداف المالية المستقبلية، ويشمل ذلك تحليل الوضع المالي الحالي، وتحديد أهداف واضحة، ووضع خطط لتحقيقها من خلال الميزانيات والادخار والاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر المالية.