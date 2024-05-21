إدارة مكة المكرمة التعليمية تعتمد حركة النقل للمعلمين والمعلمات…تفاصيل

قامت الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية باعتماد حركة النقل الداخل لشاغلي الوظائف التعليمية بمدارسها المختلفة للعام الدراسي الحالي 1445 هجريا.

وقالت الإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة إن عدد المتقدمين لحركة النقل الداخل بالإدارة وصل إلى 6531 مقدما ومتقدمة، ولكن النقل الداخلي شمل أكثر من النصف ولكن لم يكن العدد كلا حيث تم نقل 3358 معلما ومعلمة بنسبة وصلت إلى 51.42 %.

ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام عن نتيجة حركة النقل يكون عبر حساب المعلم في نظام نور كما يمكن الاعتراض إلكترونيا من خلال النظام ذاته ويكون خلال 3 أيام من إعلان النتيجة.