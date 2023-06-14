إدارة “مجتمع المشرقية” تستبعد 4 مقاولين لتسريع الأعمال الإنشائية

قررت إدارة “الجمعية الشامية” الاستجابة لشكاوى المالكين وسحب المشروع من 4 مقاولين متأخرين من أصل 48 مقاولًا كانوا يعملون بانتظام، وذلك بسبب عدم انتظام عمليات التسليم والإخفاقات المتكررة وتوقف العمل، وتم معالجة العقبات والتأخيرات التي حدثت في مواقع المشروع المحدودة.

تحقق الدائرة الإدارية :

بعدما قامت الدائرة الإدارية بالتحقق من عدم اكتمال بعض مواقع البناء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين غير المكتملين، مما أدى إلى سحب مشروع التوسعة من عقد بناء إسكان المستفيد والمقاول، وتسليمه للمقاول الجديد، واتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد هذا المقاول، وفقا لعقد بناء مساكن الموقع من قبل المستفيد والمقاول، وبعد استمرار إدارة المشروع في المتابعة وإثبات عدم اكتمال مواقع البناء المختلفة، تم تعيين مقاولين آخرين، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المقاول المتعثر، كما تم سحب المشروع المتأخر واتخاذ الإجراءات القانونية للجهات المختصة.

تطبيق مقاولين جدد:

تعمل إدارة المشروع على تعيين مقاولين جدد لاستكمال أعمال تطوير المواقع المتأخرة بدلاً من المقاولين الحاليين، بهدف متابعة العمل وتسريع وتيرة تسليم الوحدات للملاك، كما تحرص الإدارة بشكل دائم على إجبار المقاولين المنتدبين من قِبل الملاك بمواعيد التنفيذ والتسليم، لحماية المستفيدين من تأخر التسليم، وتكثف الإدارة جهودها لإسراع وتيرة تسليم الوحدات، وذلك ضمن سعيها لإرضاء المستفيدين والاستجابة لجميع الشكاوى والاستفسارات.