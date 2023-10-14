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إدارة المرور بالمملكة توضح خطوات الحصول على إذن إصلاح مركبة عن طريق منصة أبشر

أحمد أبو الدهب

أوضحت اليوم السبت، الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، كيفية الحصول على إذن إصلاح مركبة، عن طريق منصة أبشر.

رجال المرور بالمملكة- مصدر الصورة: "صدى البلد"

ومن جانبها فقد أضافت إدارة المرور السعودي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا”، أنه من الممكن استخراج إذن إصلاح للمركبة من خلال منصة أبشر وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

وقد تابعت الإدارة، أن الحصول على إذن إصلاح مركبة، عن طريق تسجيل الدخول لمنصة أبشر ومتابعة الخطوات التالية:

  1. اختيار “خدمات” من تبويب خدماتي.
  2. اختيار “إدارة المركبات”.
  3. اختيار “إصدار إذن إصلاح مركبة”.
  4. اختيار المركبة المراد إصدار إذن إصلاح لها.
  5. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك نوع الحادث ومكانه وتاريخ وقوعه.
  6. الضغط على “تأكيد الطلب”.

بعد استكمال تلك الخطوات سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في منصة أبشر، تحتوي على رقم مرجعي لإذن الإصلاح، يجب تقديم هذا الرقم إلى الورشة التي سيتم إصلاح المركبة فيها.

شروط الحصول على إذن إصلاح مركبة

  • أن تكون المركبة مسجلة في المملكة العربية السعودية.
  • أن يكون المالك أو وكيله هو صاحب الطلب.
  • أن تكون المركبة صالحة للسير.
  • أن يكون الحادث الذي تعرضت له المركبة قد تم تسجيله في إدارة المرور.
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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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