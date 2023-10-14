إدارة المرور بالمملكة توضح خطوات الحصول على إذن إصلاح مركبة عن طريق منصة أبشر

أوضحت اليوم السبت، الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، كيفية الحصول على إذن إصلاح مركبة، عن طريق منصة أبشر.

رجال المرور بالمملكة- مصدر الصورة: "صدى البلد"

ومن جانبها فقد أضافت إدارة المرور السعودي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا”، أنه من الممكن استخراج إذن إصلاح للمركبة من خلال منصة أبشر وذلك دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

وقد تابعت الإدارة، أن الحصول على إذن إصلاح مركبة، عن طريق تسجيل الدخول لمنصة أبشر ومتابعة الخطوات التالية:

اختيار “خدمات” من تبويب خدماتي. اختيار “إدارة المركبات”. اختيار “إصدار إذن إصلاح مركبة”. اختيار المركبة المراد إصدار إذن إصلاح لها. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك نوع الحادث ومكانه وتاريخ وقوعه. الضغط على “تأكيد الطلب”.

بعد استكمال تلك الخطوات سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في منصة أبشر، تحتوي على رقم مرجعي لإذن الإصلاح، يجب تقديم هذا الرقم إلى الورشة التي سيتم إصلاح المركبة فيها.

يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/PIP9fRsH0g — المرور السعودي (@eMoroor) October 14, 2023

شروط الحصول على إذن إصلاح مركبة