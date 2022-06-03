يُقدم موقع البريد السعودي سبل العنوان الوطني خدمة إدارة العنوان الوطني للأفراد بالمملكة العربية السعودية، وهي خدمة تتيح لرجال الأعمال والمؤسسات بالإضافة للأفراد ميزة التحكم بالعنوان الوطني الخاص بهم ومعر فة كيفية إدارته، فضلاً لميزة تعديل البيانات التي يرغب الفرد تعديلها وايضًا إمكانية تحديث هذه البيانات كل ذلك يتم بشكل إلكتروني مُيسر عن طريق خدمة إدارة العنوان الوطني.

إدارة العنوان الوطني للأفراد

تستطيع وبكل بساطة الولوج إلى عنوانك الوطني وإتمام جميع الخدمات الإلكترونية التي تريد القيام بها، كل ذلك بمجرد خطوات بسيطة كالتالي:-

التوجه إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بالمنصة الوطنية الموحد وذلك عبر الرابط التالي

register.address.gov.sa.مباشرة

الضغط على كلمة ( أبدأ الخدمة).

القيام بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

القيام بتحديد خيار ( خدمة تعديل العنوان ) أو إثبات العنوان.

إذا قمت بتحديد خيار ( تعديل العنوان ) كل ما عليك هو القيام بإدخال تعبئة المعلومات والبيانات الخاصة بالمنزل.

أما إذا قمت باختيار ( إثبات العنوان ) فسوف يقوم بعرض الإثبات والوصول لمزايا متعددة مثل طباعة العنوان الوطني.

بقيامك بكل هذه الخطوات البسيطة ستكون استطعت إدارة العنوان الوطني للأفراد بكل سهولة ويسر، فضلاً للحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخص العنوان الوطني بشكل ناجح تمامًا.

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كيفية التحقق من العنوان الوطني

من ضمن خدمات إدارة العنوان الوطني للأفراد كانت خدمة التحقق من العنوان الوطني للفرد المسجل في هذا العنوان سابقًا، وذلك عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع العنوان الوطني من خلال مباشرة splonline.com.sa

بعد القيام بالتسجيل في الموقع، قم باختيار إدارة عنوان مسجل.

قم بملء البيانات المطلوبة.

النقر على كلمة ( تحقق).

لتظهر أمامك صفحة تضمن النتائج المطلوبة.

خطوات تعديل العنوان الوطني

بعد الحديث عن إدارة العنوان الوطني للأفراد، وأيضًا القيام بالتحقق من العنوان الوطني، قد يبحث البعض عن خدمة تعديل العنوان الوطني وهي الخدمة الإلكنرونية المميزة التي يقدمها البريد السعودي، بهدف تعديل بيانات صحيحة في العنوان الوطني، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية :-

الدخول إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بالبريد السعودي register.address.gov.sa

قم بإدخال البيانات المطلوبة والضغط على كلمة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة ( إدارة عنوان مسجل).

القيام بتحديد الموقع والعنوان الجديد على الخريطة او عبر بيانات العنوان.

قم باختيار العنوان الذي تريد القيام بتعديله.

الضغط على خانة حفظ.

أهمية العنوان الوطني

يساهم العنوان الوطني في تحديد مناطق الجرائم والأزمات بسهولة.

يعمل على حفظ العناوين الهامة مثل عناوين الطلاب بالسجل الدراسي.

يعزز التجارة الإلكترونية.

تدعيم الجهاز الآمني عبر تحديد الأماكن المزدحمة.

ينظم عمليات النقل والإمداد.

إلى هنا نكون قد قدمنا لحضراتكم أهم المعلومات حول العنوان الوطني وكان منها إدارة العنوان الوطني للأفراد، تعديل العنوان الوطني، التحقق من العنوان الوطني كما تناولنا أهمية العنوان الوطني والذي كان هدفه هو تحقيق السهولة والسرعة في إتمام التعاملات الحكومية توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين.