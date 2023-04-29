إدارة التعليم بمكة المكرمة تُعلن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية

قامت إدارة التعليم التابعة لمكة المكرمة بالإعلان عن موعد بداية الدوام الصيفي الخاص بالمدارس العاملة بنظام الفترات الصباحية بالإضافة إلى المسائية أيضا، حيث صرحت بأن يوم الأحد المقبل سيكون بداية العودة للدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لاستكمال الفصل الدراسي الثالث.

وقد صرحت إدارة التعليم بأن بداية الدوام الصيفي سيكون في تمام الساعة 6.45 صباحا، وسيكون موعد بداية الحصة الأولى من اليوم الدراسي في 7:00، بينما سيبدأ الاصطفاف الدراسي للمدارس العاملة بنظام الفترات المسائية في تمام الساعة 12.45، وستبدأ أول حصة في الساعة 1.00 بعد الظهر.

وقد أشار الحساب السمي إلى أن تعليم الطائف اعتمد الدوام الصيفي للمدارس التابعة لها وسيبدأ من الأحد القادم الموافق العاشر من شوال للعام الهجري الحالي، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر حيث نبهت على الطلاب ضرورة الحضور للمدرسة مبكرا مشيرة إلى أن التزام يُعدّ من أسرار التفوق.

#تعليم_الطائف:

اعتماد توقيت الدوام الصيفي في جميع المدارس

ابتداءً من يوم الأحد 10 شوال 1444ﮪ.

⬇️ pic.twitter.com/dPDzvE9zeG — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 27, 2023

والجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة والإعلام لتعليم الرياض أفادت بأن طلاب المراحل الدراسية المختلفة كانوا قد عادوا للدوام في يوم الأربعاء الماضي مشيرة إلى أن الطلاب تتمتع بالنشاط والحماس لإكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، وبهذا يبدأ الدوام طبقا للتوقيت الصيفي حيث بدأ التجمع الصباحي في الساعة 6.15 دقيقة في صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 شوال بينما ينتهي الفصل الثالث مع نهاية العام الدراسي الحالي 4 ذي الحَجَّة 1444 هجريا.

وكانت قد أشارت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق عن جدول يوضح جميع المواعيد الخاصة بالفصول الثلاثة للعام الدراسي الحال الذي يتضمن مواعيد الامتحانات والإجازات الخاصة بالطلاب، وقد بدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم الأحد 12 من شهر مارس الماضي ومن المقرر انتهاء العام الدراسي في يوم 22 من شهر يونيو القادم، وقد تضمن الفصل الدراسي الأخير 13 أسبوع يحصل فيها الطلاب على إجازتين هما إجازة عيد الفطر، وإجازة أخرى في يوم 8 من شهر ذي القعدة القادم لمدة يومين.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوضح: حقائب ممنوعة لا يُسمح بنقلها

أبشر: تُتيح إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكتروني وإيصالها الى العنوان الوطني