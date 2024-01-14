إدارة التحريات والبحث الجنائي بتبـوك تلقي القبض على 8 أشخاص ظهروا في مشاجرة فيديو!!

قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي في تبوك، بالمملكة العربية السعودية أمس السبت، بإلقاء القبض على عدد 8 أشخاص قد ظهروا في محتوى مرئي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وهم يتشاجرون بجوار محطة وقود في منطقة تبوك بالسعودية، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الخبر المنتشر بشدة في المملكة.

صورة توضح منشور الأمن العام بإلقاء القبض على 8 أشخاص - مصدر الصورة صفحة الأمن العام عبر منصة إكس

تفاصيل إلقاء القبض على مجموعة يتشاجرون عبر محتوى مرئي

ومن جانبه فقد أوضح الأمن السعودي، أنه بعد اكتشاف الفيديو المنتشر عبر الإنترنت، فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالتحرك سريعاً، لإلقاء القبض على كل من شارك بتلك المشاجرة، والتي تعتبر فعلا مشينا تعاقب المملكة العربية السعودية كل من يقوم بفعله، كما أوضح الأمن العام أنه قد قام باصطحاب هؤلاء الأشخاص إلى مراكز الشرطة السعودية بمنطقة تبوك، وذلك حتى تقوم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك الواقعة، ومن الجدير بالذكر أن تلك المشاجرة قد نشأت بينهم، بسبب خلاف بينهم.

أهداف الأمن السعودي في حماية المواطنين واستقرار المملكة

ويسعى الأمن العام السعودي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

الحد من وقوع الجريمة أو منعها، بكافة أنواعها قبل وقوعها، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال العمل على دراسة وتحليل الجريمة وظروفها وأسبابها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. حماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة، والأموال والأعراض، عن طريق التصدي للجرائم والاعتداءات، والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة. القبض على المجرم وتقديمه للعدالة، من خلال التحقيق الوافي بالجرائم وجمع الأدلة، وتقديم المتهمين إلى الجهات المختصة للتعامل معهم.