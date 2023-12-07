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إحكام توضح المدة الزمنية المستغرقة للرد على طلبات الإفادة

دنيا يـٓـس

قامت لجنة النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” بتجديد التأكيد على المستفيدين بالرد على الإفادات المرسلة لهم عبر منصتها الرقمية؛ وذلك من أجل استكمال المعلومات ومعالجة النواقص والملاحظات المرتبطة بطلبات تملك العقارات المُقدمة عبر النظام.

المدة المحددة للرد على الإفادات

شعار منصة إحكام _ سبق

المدة المحددة للرد على الإفادات

المدة المحددة للرد على الإفادات
بيان منصة إحكام بخصوص المدة المحددة للرد على الإفادات _ الصفحة الرسمية للمنصة عبر إكس

أوضحت لجنة النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” من خلال إعلان رسمي عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”؛ أنه يُخصص مدة تتراوح بين 15 و30 يومًا للرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة ولجان النظر، كما أكدت على أنها تُطلع المستفيدين على وجود طلب إفادة عبر إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى عناوين الاتصال المُسجلة في المنصة.

كذلك قد أشارت “إحكام” إلى كيفية التحقق من وجود الإفادة حيث يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى حسابه في المنصة، ومن ثم التوجه إلى قسم “طلباتي” والتحقق من حالة الطلب.

كما نبّهت إلى توفير عدة قنوات للتواصل لخدمة المستفيدين؛ من أجل الرد على استفساراتهم ورفع الوعي بقواعد وآلية عمل اللجان المعنية بطلبات تملك العقارات بما في ذلك:

  1. رقم هاتف مركز التواصل الموحد 920035544.
  2. البريد الإلكتروني info@ehkaam.sa.
  3. حساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” @ehkaam_sa.


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عن الكاتب:
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دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.


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