“إحكام” تكشف حقيقة إصدارها فواتير سداد لبيع الأراضي التي بدون صكوك

أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، والتابعة للهيئة العامة للعقارات بالمملكة، من خلال منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ما أفاده البعض بإن المنصة تصدر فواتير سداد لبيع أراض بدون صكوك لا أساس لها من الصحة، ونوهت على ضرورة تحري الدقة في تلقي المعلومات، والحصول عليها من مصادرها الرسمية “إحكام”.

ولفتت إلى شروط وأحكام قبول ملكية العقارات، بما في ذلك أن العقار محل طلب تملك الملكية، وتم إحياؤه قبل أمر منع الإحياء، الصادر بمرسوم ملكي رقم (21679)، وبتاريخ 9/11/1387 هـ، مشيرة إلى أنه ينبغي النظر في تصرفات وأفعال الجيران، لكونها من ضمن المستندات والوثائق، للنظر في الطلبات حسب ما نصت عليه قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

ونوهت الأمانة العامة للجان النظر في الطلبات العقارية “إحكام”، التابعة للهيئة العامة لعقارات المملكة، بأنه يمكن لمدير الأوقاف الإقرار على الطلب، وذلك إذا كان يتمتع بكافة الصلاحيات ومفوضًا بذلك، ونفت صحة ما أفاد البعض بإصدار إيصالات سداد لبيع أراض بدون صكوك، وأضافت أنه سيتم إيقاف استقبال كافة الطلبات على المنصة، وذلك بعد الرابع من جمادى الأولى المقبل، باستثناء طلبات التغيير الرسمي للصكوك.

كيف الدخول على منصة احكام

يستطيع من يرغب في التقدم للتسجيل في منصة “إحكام” لإنشاء حساب جديد أو لتقديم الطلبات، تعبئة النموذج بكافة البيانات الأساسية في الحقول الموضوعة لذلك، مع إدخال المستندات المطلوبة، فضلاً عن مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانات والبلديات، بحيث يمكن تحميل القياسات الخاصة بمخططات الرفع المساحي، وذلك في حال كان الطلب جديدًا، أو في حال تتبع الطلب.

البيانات والأوراق المطلوبة لطلب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ