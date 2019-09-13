إحتفالات اليوم الوطني 89 في مناطق المملكة – تعرف علي أهم الحفلات الغنائية

اليوم الوطني 89 في المملكة العربية السعودية، هو من الأيام المنتظرة داخل المملكة، والتي ينتظرها المواطنين فى داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يوافق اليوم الوطني السعودي رقم 89، يوم الأثنين 23 سبتمبر 2019، وهو الموافق ليوم 24 محرم 1441، وتقام الاحتفالات فى المناطق المختلفة فى المدن السعودية، وذلك من إحياء ذكرى توحيد مملكة الشام ومملكة الحجاز، وأصبح اليوم الوطني 89 إجازة رسمية منذ عام 2005م.







إحتفالات اليوم الوطني 89

تقام مراسم الاحتفالات في المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية، في الميادين العامة، حيث يتم تجهيز الميادين العامة بالتزيين والأماكن المخصصة من أجل تجمع المواطنين، حيث تقام الاحتفالات هذا العام في 13 منطقة كبرى فى المملكة، وذلك من خلال الرقص بالخيل والإضاءات المختلفة والألعاب الضوئية والعزف على الطبول، ومن أبرز الاحتفالات التي تقام في اليوم الوطني 89 :







حفل الفنان نبيل شعيل مع الفنان خالد عبدالرحمن في الجو يوم 19 سبتمبر.

حفل الفنان عبدالله الروشيد والفنان أصيل أبو بكر في تبوك يوم 21 سبتمبر.

حفل الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا المبارك في مدينة حائل يوم 21 سبتمبر.

حفل الفنانة بلقيس مع النجم راشد الماجد في مدينة بريدة يوم 22 سبتمبر.

اليوم الوطني 89 المملكة العربية السعودية







من العادات والتقاليد الهامة فى المملكة العربية السعودية، أن يذهب المواطنين في المملكة إلى مناطق الاحتفالات والتجمع من أجل بث روح الهمة، وهذا العام شعار اليوم الوطني السعودي 89 هو ” همة حتى القمة “، وتم اختيار هذا الشعار من أجل تحفيز المواطنين على العمل، من أجل إكمال مسيرة رؤية المملكة 2030م.