إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة مخدرة مخبأة في إرسالية ألعاب وملابس

نجحت هيئة الزكاة والضريبة، والجمارك من إحباط محاولة تهريب مليون ومائة ألف حبة مخدرة، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وبينت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك حتى يتم إحكام القبض والسيطرة على مستقبلي المضبوطات من داخل المملكة، تم بفضل الله القبض على المستوردين لتلك المضبوطات، وكان عددهم خمسة أشخاص.

وصرحت الهيئة أنه وردت إرسالية تتكون من الألعاب والملابس، ومجموعة من البضائع المتنوعة، وأثناء عملية التفتيش، والبحث، تم العثور على تلك الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة بإحكام داخل محتويات الإرسالية.

الهيئة تدعو المواطنين لحماية المجتمع

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في الوقت ذاته المواطنين، والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع ألوانه وأشكاله، وذلك لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وأرشدت الهيئة المواطنين إلى التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات من هذا النوع وهو (1910)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال الرقم الدولي:

(00966114208417)، وتقوم الهيئة باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفة نظام الجمارك، عبر هذه القنوات، وذلك وفق سرية تامة، وقامت بتحفيز المواطنين بالإعلان عن مكافأة مالية حال تبين صحة المعلومات المرسلة إليه.

وأكدت هيئة الزكاة، على أنها مستمرة في المضي قدما في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة عبر جميع منافذها الجمركية.