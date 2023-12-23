إحباط تهريب 67 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من منع تهريب (67) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وفي هذا السياق، قام رجال الدورية بإتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتناشد الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.