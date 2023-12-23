أخبار السعودية

إحباط تهريب 67 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

آياتي خيري

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من منع تهريب (67) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

شرطة عسير

وفي هذا السياق، قام رجال الدورية بإتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتناشد الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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