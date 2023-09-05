إحباط تهريب 48 كيلو من القات في جازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 48 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى إستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (48) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Mov53WON1x
— حرس الحدود السعودي (@BG994) September 5, 2023
مكافحة المخدرات
تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.