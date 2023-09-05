إحباط تهريب 48 كيلو من القات في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب 48 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

المضبوطات ـ حرس الحدود على منصة إكس

وجرى إستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.