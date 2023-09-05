إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بالمملكة في هذه المنطقة | صور

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية في منطقة جازان في قطاع الحرث بإحباط تهريب 34 كيلوجراما من نبات القات المخدر, في غضون ذلك جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية. وتم تسليم ما تم ضبطه للجهات المختصة بذلك في المملكة.

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كما تهيب الجهات الأمنية بالسعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات وتكون بسرية تامة بين الجهات الأمنية والمبلغ والمبلغ عنه، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية :

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa.