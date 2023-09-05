أخبار السعودية

إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بالمملكة في هذه المنطقة | صور

عبد الرحمن رضا

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية في منطقة جازان في قطاع الحرث بإحباط تهريب 34 كيلوجراما من نبات القات المخدر, في غضون ذلك جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية. وتم تسليم ما تم ضبطه للجهات المختصة بذلك في المملكة.

- صورة 2 - إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بالمملكة في هذه المنطقة | صور

شعار وزارة الداخلية السعودية : الموسوعة العربية

قد يهمك:

كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطالب والمعلم 1445 / 2023

«كارثة».. إصابة نجم الهلال مع منتخب بلاده وغموض حول عودته

- صورة 1 - إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بالمملكة في هذه المنطقة | صور

كما تهيب الجهات الأمنية بالسعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات وتكون بسرية تامة بين الجهات الأمنية والمبلغ والمبلغ عنه، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية :

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa.

Avatar of عبد الرحمن رضا
عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات