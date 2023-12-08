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إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة بالمملكة

آياتي خيري

ناقشت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، نتج عنها إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي، مؤكدة على استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة.

الهيئة العامة للعقار

وقال بيان “هيئة العقار” أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي ترصد القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، والاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011)، إضافة إلى عمل الفرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت، ومن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، بجانب الحملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.

وطالبت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد “نظام الوساطة العقارية”، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، حيث تهدف الهيئة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية، وتقديم خدمة للوسطاء العقاريين والمستفيدين، والإسهام في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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