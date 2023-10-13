أخبار السعودية

إجراء 100 عملية للمصابين بالماء الأبيض باليوم العالمي للبصر في جازان

آياتي خيري

نجح أطباء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في القيام ب١٠٠ عملية للمصابين بالماء الأبيض من أجل تقليل قوائم الانتظار على مستشفيات جازان، في مبادرة تطوعية من “التخصصي للعيون” تزامنت مع اليوم العالمي للبصر.
وجاءت هذه المبادرة التي أقيمت مؤخراً ضمن إسهامات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التطوعية المستمرة في مختلف مناطق المملكة وشملت في السابق مناطق القصيم والجوف، فضلاً عن التسهيل على المراجعين من التنقل وتحمل أعباء السفر بالقدوم إليهم.

مستشفى الملك خالد

صورة لإحدى العمليات في مستشفى الملك خالد _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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