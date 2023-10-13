إجراء 100 عملية للمصابين بالماء الأبيض باليوم العالمي للبصر في جازان

نجح أطباء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في القيام ب١٠٠ عملية للمصابين بالماء الأبيض من أجل تقليل قوائم الانتظار على مستشفيات جازان، في مبادرة تطوعية من “التخصصي للعيون” تزامنت مع اليوم العالمي للبصر.

وجاءت هذه المبادرة التي أقيمت مؤخراً ضمن إسهامات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التطوعية المستمرة في مختلف مناطق المملكة وشملت في السابق مناطق القصيم والجوف، فضلاً عن التسهيل على المراجعين من التنقل وتحمل أعباء السفر بالقدوم إليهم.

صورة لإحدى العمليات في مستشفى الملك خالد _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية