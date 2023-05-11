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إجراء تاريخي من الجوازات السعودية بشأن القادمين من السودان| وكيفية الاستعلام عن حالة التأشيرة

معز الصافي

تُسابق الجوازات السعودية الزمن من أجل تذليل جميع العقبات أمام القادمين من دولة السودان، للعمل على إنهاء كافة إجراءات الدخول والاستضافة، لرفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الصعبة التي تسببت فيها حالة الاقتتال الداخلي بالبلاد، ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على تويتر توضيحات هامة في هذا الشأن.

الجوازات واستقبال السودانيين

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والبداية مع جوازات مطار الملك عبد العزيز الدُّوَليّ بجدة، الذي يعمل حاليًا على إنهاء إجراءات دخول القادمين من جمهورية السودان، بجانب سرعة العمل على تقنين أوضاع القادمين دون تأشيرات الفارين من جحيم الحرب الدائرة هناك:

وإطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين

كما نشرت المديرية خطوات وشروط تنفيذ خدمة طلب استضافة المعتمرين السودانيين عبر منصة أبشر، التي تتمثل في الآتي:

  • اختيار خدمة خدماتي من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
  • ثم الضغط على الجوازات ثم تواصل.
  • ثم تحديد قسم تأشيرة الزيارة.
  • ثم تحديد الخدمة باستضافة المعتمرين السودانيين.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة

ومن ناحية أخرى، ذكرت منصة أبشر بخطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة:

  • الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية.
  • عند التوجه إلى الصفحة الرئيسية عليك اختيار “خدماتي”.
  • ثم اضغط على “الجوازات”.
  • بعد ذلك عليك الضغط على “تأشيرة خروج وعودة”.
إجراء تاريخي من الجوازات السعودية بشأن القادمين من السودان| وكيفية الاستعلام عن حالة التأشيرة
إجراء تاريخي من الجوازات السعودية بشأن القادمين من السودان| وكيفية الاستعلام عن حالة التأشيرة

كم رسوم إصدار تأشيرة خروج وعوده؟

وحددت الجوازات رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية التي تبلغ 100 ريال للتأشيرة الواحدة و 200 ريال سعودي للتأشيرة المتعددة، تدفع من خلال نظام الدفع الحكومي في البنوك السعودي.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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