إجراءات تنظيمية لمنع المخالفات داخل وحدات الضيافة والفنادق خلال موسم الحج

مع الإقبال الضخم الذي يشهده موسم الحج على خدمات الضيافة؛ فقد وضعت المملكة معايير دقيقة تضمن راحة وأمان ضيوف الرحمن، وعلى ذلك فقد أعلنت وزارة السياحة عن مجموعة من الشروط الخاصة بمرافق الضيافة من نوع “النُزل” في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة وتقديم خدمات تتماشى مع قدسية الموسم.

شروط مرافق الضيافة السياحية

كشفت وزارة السياحة عن مجموعة من الضوابط والشروط التي ستطبق على مرافق الضيافة السياحية من فئة النزل خلال موسم الحج، وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدة معايير أساسية أبرزها:

يمنع تنظيم أو تنفيذ أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة سواء من الإدارة أو النزلاء؛ إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.

تقتصر التعاقدات الخاصة بتقديم الخدمات على العقود الموثقة والمعتمدة من وزارة الحج بما يضمن الشفافية والمصداقية.

إلزام المرافق بتوفير مياه صالحة للشرب بشكل دائم، وضمان استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.

المحافظة على نظافة واجهة المبنى وخلوها من أي تشوهات بصرية، مع إجراء الصيانة الدورية لها بما يضمن عدم تشكيل أي خطر على صحة النزلاء أو الموظفين.

يشترط إبرام عقود رسمية مع مؤسسات مرخصة لصيانة مختلف مرافق المبنى، وتشمل:

صيانة المصاعد والمولدات الكهربائية. تنظيف وصيانة الواجهات الخارجية للمبنى. نظافة جميع المرافق الداخلية وضمان جاهزيتها. صيانة أنظمة التكييف والكهرباء والسباكة. متابعة حالة الخزانات والتأكد من خلوها من الأعطال والتسريبات، مع تعقيمها بشكل منتظم لضمان جودة المياه. الاهتمام بمخارج الطوارئ وصيانتها. تفعيل أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة. تطبيق إجراءات مكافحة الحشرات والقوارض. إدارة النفايات بطرق آمنة وسليمة.

إجراءات منظمة للحفاظ على معايير السلامة

كذلك فقد أوضحت الوزارة أن من أهم الشروط الواجب الالتزام بها من قِبل المرخص لهم؛ ضرورة الحصول على موافقتها الرسمية قبل البدء في تنفيذ أي أعمال صيانة أو تجهيزات داخل مرافق الضيافة؛ وذلك لضمان مطابقة الإجراءات للمعايير المعتمدة، كما شددت على أهمية تسجيل بيانات النزلاء بشكل دقيق عند الدخول والخروج وفقًا للآلية الإلكترونية المعتمدة لديها بما يساعد في تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الأمان.

كما أكدت التعليمات على منع إعداد أو تقديم الأطعمة والمشروبات في غير الأماكن المخصصة لذلك مثل الغرف أو الممرات أو الصالات؛ وذلك للحفاظ على النظافة والسلامة العامة، وعلى ذلك فقد شددت على عدم السماح باستخدام الصالات أو المطابخ أو الأقبية أو دور الميزانين أو الأسطح لأغراض سكنية أو تخزينية؛ حرصًا على تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه المرافق وفقًا لما هو مخصص لها.