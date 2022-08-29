إجراءات تجديد رخصة القيادة في السعودية 1444 عبر منصة أبشر

حرصت المملكة العربية السعودية على العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال المواقع الرسمية ومنها خدمة تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر الملحقة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لجميع المقيمين في المملكة والخدمة مقدمة إلكترونيًأ ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المملكة.

ما هي رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية

رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية هي مستند رسمي يؤكد أن حاملها أجرى اختبارات القيادة والالتزام بقواعد ونظام المرور المشروط في المملكة العربية وأن الشخص بالغ وعمره أكبر من 18 عامًا وخضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة لاستخراج الرخصة سواء من البداية أو عند التجديد.

كيفية تجديد رخصة القيادة

يتم تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية. الذهاب لقسم أهل أبشر. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ليتم تسجيل الدخول. أختار قسم خدمات السيارات من القائمة. الضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة. قم بتحديد مركبتك الخاصة وتسجيلها. إدخال جميع البيانات في المربعات المخصصة ودفع الرسوم. عليك قراءة الشروط والموافقة عليها. قم بإصدار الرخصة وحدد طريقة استلامها.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

تحصيل جميع الرسوم المقررة أولاً للتجديد.

أن يكون الشخص على قيد الحياة.

إملاء النموذج الخاص بتجديد الرخصة.

المدة المتبقية في الرخصة القديمة 3 شهور أو أكثر لا تقل عن ذلك.

عبور الكشف الطبي المقرر من قبل هيئة المرور.

رخصة إقامتك تكون سارية.

وجود بصمة السيد المقيم.

إرسال جميع الصور الشخصية المطلوبة لهيئة الأحوال المدنية.

تحديد سنوات التجديد لرخصة القيادة.

ما هي الوثائق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

عدد 2 صور شخصية مقاس 4*6. وجود الرخصة القديمة. وثيقة الإقامة مع وثيقة التأمين الخاصة بك. فاتورة أو بيان تسديد رسوم التجديد.

رسوم مدة تجديد رخصة القيادة

400 ريال سعودي هي رسوم التجديد لمدة 10 سنوات.

200 ريال سعودي هي رسوم التجديد لمدة 5 سنوات.

80 ريال سعودي هي مدة تجديد لمدة عامين فقط.

40 ريال هي رسوم مدة التجديد كل عام.

رابط تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية