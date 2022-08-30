إجراءات استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين والمواطنين 2022 في السعودية

تعتبر عملية استخراج رخصة القيادة الإلكترونية واحدة من أهم الخدمات التي تعمل الحكومة السعودية على توفيرها للمواطنين والمقيمين على الأراضي الحجازية، ويمكن المستفيد الحصول على هذه الخدمة من خلال منصة معدة لذلك وهي منصة أبشر الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال اتباع خطوات عبر شبكة بدون الذهاب إلى الدوائر الحكومية في المملكة، ومن خلال هذا التقرير نقدم كافة شروط إصدار رخصة القيادة بالمملكة للمقيمين والنساء وإجراءاتها والرسوم المقررة.

كيفية إصدار رخصة القيادة في المملكة

من أجل استخراج رخصة قيادة المركبات بالمملكة العربية السعودية يمكنكم اتباع الإجراءات التالية:

الاشتراك في إحدى مدارس تعليم القيادة. تعبئة جميع المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل. استقبال رسالة تأكيد تسجيلك بمجرد قبول الطلب. اجتياز المراحل العملية والنظرية بإشراف الإدارة العامة للمرور. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر النقر على أيقونة خدماتي. اختيار أيقونة استعلامات. اختيار زر “المرور”. الضغط على استعلام عن معلومات رخصة القيادة. إدخال المعلومات المطلوبة كالتالي: تاريخ الميلاد.

رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.

اختيار أيقونة عرض لمتابعة حالة رخصة القيادة الخاصة بك.

وعلى الجانب الآخر فقد تم إعفاء المتقدمين من الاختبارات العملية أو النظرية إذا كانوا يحملون رخصة قيادة أجنبية أو دولية سارية المفعول ومعترف بها من قبل إدارة المرور السعودية.

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة بالمملكة، ويجب على المتقدمين مراجعة هذه الشروط للتأكد من استيفائهم للشروط وإحضار المستندات المطلوبة التي نستعرضها من خلال الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

تقديم كشف طبي ساري المفعول.

كشف النظر.

فصيله الدم.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم ٦ صور شخصيه مقاس 4*6.

دفع الرسوم المطلوبة.

ملف لحفظ المستندات.

ما قيمة تكلفة استخراج رخصة القيادة في المملكة؟

رسوم استخراج رخصه القيادة في المملكة تبلغ تبلغ 200 ريال سعودي للمقيمين والمواطنين السعوديين.

كيفيه تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب

قامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتحديد إجراءات تجديد رخصة القيادة للأجانب المقيمين في المملكة، وفيما يلي عرض لهذه الإجراءات:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني. سجل دخولك على برنامج أبشر ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي كالآتي: رقم الهوية الشخصية وكلمة المرور المناسبة وبيانات أخرى.

وفي حالة التسجيل للمرة الأولى يجب أن تقوم بتسجيل دخول جديد.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية وكلمة المرور أو كلمة السر. بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل الدخول إلى المنصة. يجب أن تكون ذلك في فترة آخر ثلاث شهور من عمر الرخصة. قم باختيار سنوات صلاحية رخصة القيادة التي قمت مؤخرًا بتسديد كافة الرسوم المالية الخاصة بها. بعد ذلك تظهر أمامك صفحة متعلقة بكافة المعلومات عن الرخصة التي تريد تجديدها أو استبدالها. التأكد من أن المعلومات صحيحة. سوف يظهر أمامك مربع مكتوب داخله “تم تجديد الرخصة بنجاح”. ثم قم باختيار الطريقة التي تريد الحصول على الرخصة خاصتك عن طريق البريد السعودي وتسديد مصاريف التوصيل فقط.

استبدال رخصة القيادة للوافد

أصبحت عملية استبدال رخصة القيادة للوافد متاحة حالياً، حيث أعلنت هيئة المرور العامة أنه أصبح الوافد باستطاعاته عقب مغادرته بتأشيرة الخروج النهائية ثم عودته مره أخرى إلى المملكة بهوية جديدة أن يقوم بمراجعة قسم المرور ، ويقوم الوافد بتقديم طلب استبدال الرخصة القديمة برقم الهوية الجديدة.

ضوابط استبدال رخصة القيادة للوافد

يقوم الوافد بعد عودته في المملكة العربية السعودية بسداد الرسوم الخاصة بالمخالفات، ويتم عمل إجراء فحص طبي بعد مراجعته هيئه المرور وتقديم طلب بذلك، وقد أشارت الهيئة العامة للمرور بأنه يستطيع الوافد الحاصل على تأشيرة زيارة للمملكة القيادة برخصته الدولية أو الرخصة الأجنبية على أن تكون الرخصة سارية لمدة عام كامل أو انتهاء صلاحية القيادة ايهما كان اقرب.

شروط استخراج رخصه قياده خصوصي

تتطلب عملية استخراج رخصة القيادة الخصوصي استيفاء الشروط التالية:

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 18 عاما. عدم وجود حكم قضائي على المتقدم بخصوص تعاطي المخدرات أو حيازاتها أو ترويجها. عدم وجود عائق أو مانع من القيادة. اجتياز اختبار القيادة. دفع الرسوم المقررة في حالة وجود مخالفات يجب سدادها. لغير السعوديين يجب وجود الإقامة النظامية. للذين قد أتموا 17 سنة يمكنهم استخراج تصريح للقيادة يتم إحضار صورة عمل كشف طبي وتقديم الطلب إلى مدارس تعليم القيادة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة للوافدين

بالنسبة للوافد في المملكة الذي يريد استخراج رخصة قياده عليه التوجه إلى هيئة المرور العامة وتقديم بعض الأوراق التي تطلبها الهيئة وهي كالآتي:

جواز السفر الخاص بك وصورة منه.

صورة من رخصة القيادة المستخرجة من بلد المتقدم.

أصل وصورة من إقامة الوافد.

عدد ٦ صور شخصية.

تقديم صوره هوية للكفيل.

إجراءات وشروط إصدار رخصة قيادة للنساء

أن تكون خالية تماما من أي أمراض تمنع من القيادة بشكل سليم وأمن، ويتم التأكد من خلال أجراء الكشف الطبي عليها ألا يقل عمرها عن 18 عاما في حالة رخصة قيادة خاصة ألا يقل عمرها عن 20 عاما في حالة رخصة قيادة عامة اجتياز الاختبار النظري لقيادة السيارة دفع جميع رسوم إصدار رخصة قيادة للنساء

يوجد بعض المستندات المطلوبة من النساء المقيمات في المملكة العرية السعودية وهي صورة من تصريح الإقامة في المملكة العربية السعودية، عدد 6صورة شخصية مقاس4*6

إجراءات استخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة

يوجد مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها لإصدار رخصة قيادة للنساء في المملكة العربية السعودية وهذه الإجراءات كالتالي

تقديم في احدي مدارس تعليم القيادة المتوافرة في جميه أنحاء المملكة العربية السعودية تقديم طلب استخراج رخصة قيادة وسداد الرسوم اللازمة إجراء الكشف الطبي في الإدارة العامة للمرور الخضوع بعد ذلك للاختبار النظري والاختبار العملي من خلال التعامل مع بعض الأجهزة التي تشبه قيادة السيارة بعد اجتياز الاختبار النظري والعملي يتم أخضاع المرأة للاختبار النهائي وفى حالة اجتيازه تحصل علي رخصة القيادة في نفس اليوم أو في يوم اخز التالي بحد اقصي

تكلفة استخراج رخصة القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية

دفع مبلغ 450 ريال سعودي للالتحاق بدورة خصوصية منظمة دفع مبلغ 100 ريال سعودي رسوم الالتحاق بدورة خصوصية منتسبة دفع مبلغ 320 ريال سعودي تأمين على رخصة السيارة دفع مبلغ 100 ريال سعودي رسوم اختبار سنوي دفع مبلغ 400 ريال سعودي عند استخراج رخصة لمدة عشر سنوات دفع مبلغ 200 ريال سعودي عند استخراج رخصة لمدة خمس سنوات دفع مبلغ85 ريال سعودي عند استخراج الرخصة لمدة عامين دفع مبلغ 10 ريال سعودي رسوم أعادة اختبار في حالة الرسوب في الاختبار الأول

ماهي رسوم مدرسة القيادة في المملكة العربية السعودية

رسوم المحاضرات التي تستغرق ثمانية ساعات إجمالي 600 ريال سعودي سعر المعرفة للاختبار 75 ريال سعودي التدريب العملي تكون تكلفته 75 ريال سعودي للساعة الواحدة ويكون حوالى ساعتين التدريب العملي يكون جوالي عشرين ساعة وتكلفة الساعة الواحدة 75 ريال سعودي الاختبار الخاص بالطريق يكون اختبار واحد فقط وتتمثل تكلفته 75 ريال سعودي بهذا يكون إجمالي التكلفة هي 2400 ريال سعودي إجمالي التكلفة بعد إضافة القيمة المضافة تكون 2520 ريال سعودي.

وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد عرض كافة الأمور المتعلقة بكيفية استخراج رخصة القيادة في السعودية وشروط الحصول على رخصة القيادة للنساء في المملكة، كما أضفنا متطلبات رخصة القيادة الخصوصي وتكلفة استخراج رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين في السعودية.