السعودية تُحدد عدد ايام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

أوضحت وزارة الموارد البشرية اجازة العيد للقطاع الخاص 2023 كم يوم، وحددت أيضًا أنها بينت مواعيد عطلة عيد الغطرفي المملكة بالتقويم الميلادي من الخميس 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وأن توقيت عودة موظفي القطاع الخاص إلى العمل في المملكة بعد أربعة أيام منذ بدء الإجازة، وسنتعرف في هذا المقال على جميع التفاصيل الخاصة بالإجازة.

اجازة العيد للقطاع الخاص 2023 كم يوم؟

بدأ شهر رمضان المبارك وبدأت أسئلة المواطنين تتزايد حول موعد إجازة عيد الفطر المبارك من أجل الاستعداد والتحضير لهذه العطلة العظيمة، ويتساءل أيضًا موظفي القطاع الخاص بالمملكة عن موعد بدء الإجازة لهم وكم ستستمر.

وقد حدد نظام العمل الجديد في المملكة إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام للقطاع الخاص 1444 تبدأ يوم 29 رمضان الموافق الخميس 20 أبريل أي ينتهي الدوام بالعمل آخر يوم في الشهر الكريم وتستمر الإجازة أربعة أيام متتالية، ويحق لأصحاب العمل مطالبة موظفي القطاع الخاص بالعمل في أيام إجازتهم، على أن يتم تعويض الموظفين عن العمل الإضافي وفقًا لقواعد العمل المنصوص عليها في قانون العمل الجديد.

إجازة عيد الفطر

قررت الهيئة المسؤولة بتحديد التاريخ الفلكي لعيد الفطر في المملكة، أن يوم الجمعة 21 أبريل الموافق الأول من شوال هو أول أيام عيد الفطر باعتبار آخر يوم في رمضان هو 29 الموافق 20 أبريل.

وقت العمل خلال شهر رمضان في القطاع الخاص

قدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد ساعات العمل في القطاع الخاص السعودي داخل منشآت المملكة خلال شهر رمضان بما يصل إلى 6 ساعات في اليوم أو ما يعادل 36 ساعة في نظام العمل الأسبوعي، أعلنت الوزارة ونظام العمل السعودي عبر حسابهما الرسمي على تويتر أنه سيتم تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى ست ساعات وفقًا للمادة 98 من قانون العمل السعودي.

كما يتعلق تحديد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص حسب كل مؤسسة وحسب طبيعة العمل في المؤسسة، لهذا فإن كل صاحب عمل هو المسؤول عن تحديد موعد إجازة العيد للموظفين، مع العلم أنه سيتعرض للمساءلة القانونية في حال قيامه بعدم منح الموظفين إجازة وألا تقل هذه الإجازة عن أربعة أيام.

بدء الدوام الرسمي بعد عيد الفطر في القطاع الخاص عام 2023

سيعود موظفو القطاع الخاص إلى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المحددة لمدة أربعة أيام تبدأ من تاريخ 29 رمضان، وتكون أيام العمل بعد عيد الفطر للقطاع الخاص يوم الاثنين 24 أبريل الموافق 4 شوال.