الموارد البشرية تعتمد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1444 في السعودية لعام 2023

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي حددتها وزارة الموارد بالمملكة، وهذا لأنها تعد الجهة المسؤولة والمنظمة لكل ما يتعلق بدوام الموظفين بالقطاعات الخاصة والحكومية بالإضافة إلى الإجازات التي يحصلوا عليها وموعد بدايتها ونهايتها بناءً على أنظمة العمل الخاصة بكل قطاع، والجدير بالإشارة أن الوزارة قد ذكرت مؤخرًا موعد بداية عطلة عيد الفطر للموظفي القطاع الخاص والحكومي، كما حددت أيضًا مدة الإجازة وموعد العودة للدوام بعد انتهائها.

متى إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1444؟

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص، كما ذكرت أنها إجازة مدفوعة الأجر للموظفين من كل القطاعات على الرغم من اختلاف مدتها، وبالنسبة إلى القطاع الحكومي قد ذكرت الوزارة موعد بداية عطلتهم وأنها سوف تبدأ من 25 رمضان 1444 إلى 7 شوال حسب لائحة النظام، وبهذا فإن 24 رمضان يعد آخر أيام الدوام لموظفي القطاع العام بحسب تقويم أم القرى.

دوام رمضان 1444

بناءً على المادة 11 في لائحة الموارد البشرية الخاصة بالخدمة المدنية فإن عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان لموظفي القطاع الحكومي 5 ساعات يوميًا، وهذا حيث يبدأ الدوام بمختلف المؤسسات التابعة للنظام في تمام 10:00 صباحًا إلى 3:00 مساءً، كما يمكن تأخير أو تقديم وقت الدوام بقرار من الوزير بناءً على اللائحة المنظمة للعاملين بالقطاع، والجدير بالذكر أنه من ضمن لائحة النظام تقسيم عدد ساعات الدوام على 3 مجموعات، وهذا حيث تبدأ المجموعة الأولى في 9:30 صباحًا إلى 2:30 مساءً، بينما تبدأ المجموعة الثانية العمل في 10:30 صباحًا إلى 3:30 مساءً، في حين يبدأ دوام المجموعة الثالثة من 11:30 صباحًا إلى 4:30 مساءً.

دوام القطاع الخاص رمضان 1444

يجب على كافة مؤسسات القطاع الخاص تقليل عدد ساعات الدوام للموظفين خلال شهر رمضان إلى 6 ساعات باليوم أو 36 ساعة بالأسبوع، وهذا للموظفين المسلمين بناءً على نظام العمل الخاص بذلك القطاع، كما يصل مدة دوام الموظفين الغير مسلمين ل8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة في الأسبوع خلال الشهر الفضيل.

عودة الموظفين للدوام بعد عيد الفطر 1444

قررت وزارة الموارد البشرية أن يعود الموظفين بمختلف الجهات التابعة للقطاع الحكومي للدوام في 27 أبريل 2023 والموافق 7 شوال 1444 وهذا بعد قضاء 11 يوم إجازة عيد الفطر المبارك.