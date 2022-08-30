إجازة اليوم الوطني للطلاب بالمدارس السعودية 1444

ينتظر العديد من الطلاب إجازاتهم وذلك من أجل التخطيط لقضاء هذا اليوم المميز مما دفعهم إلى الاهتمام والبحث عن إجازة اليوم الوطني للطلاب حيث يحتوي هذا اليوم على كثير من الاحتفاليات والفعاليات والألعاب النارية التي ترسم السعادة على وجوه المواطنين في داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كم باقي على اليوم الوطني السعودي

ستكون أجازه اليوم الوطني للطلاب في يوم الأربعاء والخميس القادم 21 و22 سبتمبر 2022، كما انها إجازة اليوم الوطني السعودي وإجازة نهاية الأسبوع يوم الجمعة، لذا من المتوقع أن تبدأ الإجازة الخاصة بالطلاب يوم الأربعاء وتنتهي بيوم السبت وتكون أربعة أيام العطلة، كما يعد هذا اليوم الوطني يوما مميزا وجميلا لما يقام فيه الاحتفاليات والفعاليات والألعاب النارية من قبل الطلاب والمواطنين.

اليوم الوطني السعودي 1444 ال92

إن اليوم الوطني السعودي يوما جميلا ومميزا تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بذكرى توحيد المملكة، وذلك في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، والذي تعود ذكراه للمرسوم الملكي الصادر من الملك عبدالعزيز رقم 2716 بتاريخ 17 جمادى الأول من العام 1351 هجرياً، حيث حول هذا المرسوم اسم الدولة السعودية الثالثة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية، بدءاً من يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى عام 1351 هجري الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر 1932 الأول من الميزان.

إجازة اليوم الوطني في القطاعين العام والخاص

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي في ذكراه ال92 في القطاعين العام والخاص، كما أكدت على أن الإجازة الرسمية لليوم الوطني السعودي للقطاع العام ستكون يومي الأربعاء 21 سبتمبر 2022 ويوم الخميس 22 سبتمبر 2022 حسب المادة رقم 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أما بالنسبة للقطاع الخاص سوف تكون الإجازة الخاصة به أيضا يومين.

احتفالية اليوم الوطني بالسعودية

يعتبر اليوم الوطني السعودي من الأيام الاحتفالية الجميلة والمميزة عند السعوديين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والذي يوافق اليوم الوطني السعودي في ذكراه ال92 يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022 ميلادياً، والموافق 27 صفر 1444 هـ، وسوف تكون إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس للقطاع العام.