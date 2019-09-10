إجازة اليوم الوطني السعودي Saudi National Day 1441.. سبب تسميته وأبرز الاحتفالات باليوم الـ89

احتفالات ضخمة ومراسم كبرى تنتظرها المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب حول الذكرى السنوية لليوم الوطني التاسع والثمانين، ويعكف السعوديين حكومةً وشعبًا على الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ويوافق هذا العام يوم الإثنين، حيث بدأت الشوارع الرئيسية بالتزيين بالأعلام واللافتات لاستقبال هذا اليوم، كما بدأت الوفود الرسمية في تقديم التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز.













سبب تسمية اليوم الوطني

وعن سبب تسمية اليوم الوطني بهذا الاسم والاحتفال الكبير به، فيرجع إلى تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية الذي مر بثلاثة حِقب مختلفة:







بدأت بتأسيس إمارة الدرعية على يد محمد بن سعود عام 1744 حتى عام 1818.

ثم تأسيس إمارة نجد من عام 1818 حتى عام 1891.

انتهاءًا بتأسيس الملك عبد العزيز ابن سعود المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1932 بعد توحيده لمملكتي الحجاز ونجد وملحقاتها.







إجازة اليوم الوطني 1441هـ

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل عن منح العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إجازة رسمية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر أيلول المقبل، في حين من المرتقب أن تستمر الاحتفالات باليوم الوطني من الخميس 19 سبتمبر 2019 – 20 محرم 1441 هـ , حتى الاثنين 23 سبتمبر – 24 محرم.

مظاهر الاحتفال بـSaudi National Day 1441

وعن أبرز الاحتفالات باليوم الوطني، يستعد السعوديين للنزول للشوارع للاحتفال وتتزين الشوارع بالأعلام الخضراء مع دخول الأيام، وتُقام الحفلات الوطنية والفنية بحضور كبار رجال الدولة والأمراء، كما تُقدم الشركات والمولات الضخمة مثل هايبر وبندا وغيرها التخفيضات على الأسعار بمناسبة هذا اليوم، وعلى المستوى الرسمي تقدم الحكومة والدول التهنئة وتشارك السعوديين احتفالاتهم.