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إجازة اليوم الوطني السعودي 93 بأمر ملكي 1445

سامي محمد

تحظى الإحتفالات باليوم الوطني السعودي بمكانة خاصة في قلوب المواطنين السعوديين، حيث يحتفلون بتاريخ وطنهم وتراثهم وتطورهم الحضاري، وفي أخبار عاجلة وفرحة للجميع، صدر أمر ملكي بتمديد إجازة اليوم الوطني السعودي ٩٣ لهذا العام (١٤٤٥) إلى ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد.

- صورة 3 - إجازة اليوم الوطني السعودي 93 بأمر ملكي 1445

إجازة اليوم الوطني السعودي 93 بأمر ملكي 1445 المصدر:موقع أهل السعودية

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قرار تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي ٩٣

بفضل الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي ٩٣ لهذا العام (١٤٤٥) إلى ثلاثة أيام، وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن اهتمام القيادة بسعادة المواطنين والمقيمين، واعترافًا بأهمية اليوم الوطني ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية والإنتماء، حيث يتيح تمديد إجازة اليوم الوطني للمواطنين والمقيمين الفرصة للمشاركة في الاحتفالات والفعاليات المختلفة التي تُنظم في مختلف أنحاء المملكة.

- صورة 1 - إجازة اليوم الوطني السعودي 93 بأمر ملكي 1445

استعدادات المملكة للإحتفال باليوم الوطني

تقوم المملكة العربية السعودية بالإستعدادات الضخمة للإحتفال باليوم الوطني، حيث تُنظم مختلف الفعاليات والعروض الترفيهية والثقافية في مختلف مناطق المملكة، كما تزين الشوارع والمباني بالأعلام والزينة الوطنية، وتُقام العروض النارية الرائعة التي تضيء سماء البلاد بألوانها الزاهية، ومن المتوقع أن يشهد هذا التمديد تفاعلاً كبيرًا ومشاركة واسعة من قبل الجميع.

- صورة 2 - إجازة اليوم الوطني السعودي 93 بأمر ملكي 1445

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سامي محمد

محرر فى عدد من المواقع الالكترونية المختلفة ومطور ويب متخصص فى الورد برس بجانب خبرة أكثر من 10 سنوات فى التسويق الالكترونى فى مختلف المنصات الاعلانية خريج حاسبات ومعلومات 2012.

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