“التعليم” تُحدد موعد إجازة اليوم الوطني في المدارس بالمملكة واعتماد هوية “هي لنا دار”

يحتفل المواطنون بالمملكة العربية السعودية كُل عام باليوم الوطني في “الثالث والعشرين” من شهر سبتمبر / أيلول، وجدير بالذكر يتم إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بتلك الذكرى الرائعة وهي ذكرة “توحيد المملكة” ولذلك نجد أن التعليم تُحدد 5 أيام للاحتفال باليوم الوطني في جميع المدارس بالمملكة، وفي مُتابعة سريعة لتفاصيل الخبر سوف نٌسلط الضوء على كافة التفاصيل.. فضلاً تابعونا.

موعد إجازة اليوم الوطني في المدارس بالمملكة

اليوم السبت 23 محرم 1444 هـ المُوافق 20 أغسطس 2022 مـ قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بتحديد 5 أيام للاحتفال بـ”اليوم الوطني” في جميع المدارس بالمملكة وكافة المراحل التعليمية، ومن جانب آخر فقد قامت “التعليم” بتوجيه إدارات التعليم بضرورة اعتماد هوية “هي لنا دار” وإقامة الاحتفالات بدءً من يوم الأحد 29 صفر حتي يوم الخميس المُوافق 3 ربيع الأول، وذلك يكون تباعاً لكافة البرامج والفعاليات التي تم اقتراحها مع ضرورة النظر واتباع جميع التعليمات واللوائح المُقررة.

فعاليات اليوم الوطني السعودي 2022 – 1444

خلال احتفالات اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية نجد أن هُناك العديد من الفعاليات والاحتفالات التي يتم إقامتها في العديد من المناطق داخل المملكة، وسوف نتطرق للحديث عبر سطورنا التالية عن أهم الفعاليات الخاصة للاحتفال بـ”اليوم الوطني السعودي”، وهي كالآتي:

العروض الجوية:

وخلال تلك العروض تتصدر “الصقور العربية” المشهد والتي تُعد فرعاً تابعاً للقوات الجوية بالمملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم إقامة واحدة من أروع العروض الجوية بالأدخنة الملونة، حيث تُحلق الطائرات بكافة المناطق في السعودية بالإضافة إلى الشواطئ والمُدن الهامة.

الألعاب النارية:

من جِهة أخرى هُناك عروض مُخصصة للألعاب النارية التي يتم إقامتها في أهم المناطق والمُدن، وجدير بالذكر أن موطن إقامة العروض الخاصة بالألعاب النارية تكون في “الرياض”، بالإضافة إلى إقامة عروض الليزر والأضواء التي تتماشى مع عروض الألعاب النارية.

المعارض الثقافية ومراكز التسوق:

بالإضافة إلى الألعاب النارية والعروض الجوية هُناك أيضاً العديد من المعارض الثقافية التي يتم إقامتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وذلك بجانب مراكز التسوق التي تنتشر في أماكن مُتعددة بالمملكة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل هُناك العديد من المطاعم والفنادق بخلاف إمكانية الاستفادة من العروض والخصومات التي يتم الإعلان عنها داخل مراكز التسوق.