إجازة أربعة أيام في بداية العام الدراسي الجديد وفقًا للتقويم الدراسي السعودي 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عدد الأيام التي شملتها عطلة اليوم الوطني السعودي وفقًا لما جاء في التقويم الدراسي الجديد للعام الهجري 1444هـ، حيث أنه بعد أيام سنقوم باستقبال يوم من أهم الأيام في نفوس جميع المواطنين والحكام في السعودية وهو يوم الثاني والتسعين على تأسيس المملكة وجعلها تحت ظل حاكم واحد ويكون عطلة لجميع مؤسسات وقطاعات السعودية ومنها القطاع التعليمي فهو عطلة لكل الطلاب والكادر التعليمي.

إجازة اليوم الوطني السعودي للعام الدراسي 1444هـ – 2022م

وفقًا للتقويم الدراسي الجديد لعام 1444هـ يصادف أن يكون اليوم الوطني السعودي هو يومي الأربعاء الرابع والعشرين من صفر والخميس الخامس والعشرين من صفر لعام 1444هـ أي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر 2022م وتنتهي يوم الجمعة ولكن يومي الجمعة والسبت هما عطلة أساسية في المملكة العربية السعودية وبذلك تبدأ العطلة يوم الأربعاء وتنتهي يوم السبت ليعود الطلاب إلى الدراسة بدءًا من يوم الأحد الذي يليه.

التقويم الدراسي الجديد 1444هـ في السعودية

يعتبر التقويم الدراسي هو الخطة أو الخريطة التي يسير بها الطلاب خلال عامهم الدراسة وتضعه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وبعد عدة تعديلات من الوزارة على التقويم الدراسي استقروا على أن تكون الدراسة في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444هـ أي الثامن والعشرين من شهر أغسطس و كان ذلك يوم أمس، وتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية تشمل على أيام دراسة وأيام إجازات رسمية.

خطة العام الدراسي الجديد 1444هـ

قام الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التربية والتعليم السعودي بإصدار بعض التصريحات التي تنص على أن الدراسة ستكون حضوريًا لهذا العام بشكل كامل بعكس السنوات القليلة الماضية والتي كانت الدراسة عن بعد عدا المرحلة المتوسطة والثانوية فقط، حيث كانت الدراسة أون لاين خلال الفصل الدراسي الأول والثاني وبدئوا في استكمال دراستهم خلال الفصل الدراسي الثالث حضوريًا وكان ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد و الذي انتشر بشكل كبير جدًا في كل بقاع العالم.