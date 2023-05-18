بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. إتمام المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي النيجيري

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضيها، فقد أكد الدكتور نزار الزغيبي، رئيس قسم التحذير، أن المرحلة الأولى من فصل السيامي النيجيري تمت في غضون 40 دقيقة، مضيفًا أنه عملية التخدير كانت لكل طفل بشكل مستقل.

وأكد الدكتور سعد المحرج، مدير عام الشئون الطبية بالشئون الصحية بالحرس الوطني، أنه لم يتبق سوى 5 ساعات على انتهاء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري.

فيديو | رئيس فريق التخدير د. نزار الزغيبي: خلال ساعة تمت المرحلة الأولى من عملية فصل السيامي النيجيري.. وتشتركان "حسانة وحسينة" في البطن والجهاز التناسلي #برنامج_اليوم pic.twitter.com/xepaa5pLbQ — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 18, 2023

وفي هذا السياق قد وثق مقطع فيديو قامت بنشره قناة “العربية” يرصد رد فعل والدي التوأم حسانة وحسينة، بعد نجاح عملية فصلهما اليوم الخميس بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.