أخبار السعودية

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. إتمام المرحلة الأولى من فصل التوأم السيامي النيجيري

مصطفى شاهين

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضيها، فقد أكد الدكتور نزار الزغيبي، رئيس قسم التحذير، أن المرحلة الأولى من فصل السيامي النيجيري تمت في غضون 40 دقيقة، مضيفًا أنه عملية التخدير كانت لكل طفل بشكل مستقل.

التوأم السيامي

وأكد الدكتور سعد المحرج،  مدير عام الشئون الطبية بالشئون الصحية بالحرس الوطني،  أنه لم يتبق سوى 5 ساعات على انتهاء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري.

وفي هذا السياق قد وثق مقطع فيديو قامت بنشره قناة “العربية” يرصد رد فعل والدي التوأم حسانة وحسينة، بعد نجاح عملية فصلهما اليوم الخميس بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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