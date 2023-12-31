إتفاقية شراكة جديدة بين «كريم» والخطوط الحديدية السعودية «سار» لتسهيل السفر بين المدن

كشفت شركة «كريم»، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط الحديدية السعودية «سار» لتسهيل تجربة تنقل ركاب السكك الحديدية بين شبكات الشمال والشرق بسهولة وسلاسة.

الخطوط الحديدة السعودية سار _ مصدر الصورة: منصة إكس

دور كريم

ووفقًا لهذه الاتفاقية، ستقوم شركة «كريم» بتوسيع حضورها وذلك من خلال توفير مناطق جديدة مخصصة للركوب والنزول تقع بجوار المداخل والمخارج الرئيسية في خمس محطات قطار إضافية.

بما يُعزز تجربة السفر للركاب بين المدن من وإلى محطات قطار «سار» في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق قال أحمد عرّابي – المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة «كريم» في المملكة العربية السعودية: «يسعدنا مواصلة التعاون مع الخطوط الحديدية السعودية في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع خدماتنا لتشمل محطات سكك حديدية إضافية في المملكة. ويأتي ذلك كجزء من التزامنا المستمر لتوفير الحلول التي تعزز تجربة التنقل اليومية، ومن خلال المناطق المخصصة من كريم للركوب والنزول، سيستمتع العملاء بتجربة أكثر سهولة عند حجز رحلة عن طريق تطبيق كريم من وإلى أي من المحطات».

تعليق سار

من جانبه علق المهندس خالد الحربي – نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الركاب بالخطوط الحديدية السعودية (سار) مؤكدًا على إلتزام «سار» بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر القطارات بالمملكة على مختلف شبكاتها، بدءاً من توفير جميع وسائل الراحة الممكنة للمسافرين على قطارات «سار» وداخل المحطات والتي تشمل خدمة الكبائن الخاصة بالقطار الليلي على شبكة قطار الشمال، بالإضافة للعديد من الخدمات التي صممت لتتناسب مع احتياجات المسافرين على متن قطارات سار أو أثناء تواجدهم داخل المحطات.

وتابع الحربي قائلًا ” عقد الشراكات النوعية مع مختلف الجهات لتيسير رحلات المسافرين سواء داخل محطات وقطارات «سار» أو أثناء تنقل المسافرين من وإلى المحطات هي ضمن استراتيجياتنا وذلك لتقديم تجربة سفر متميزة ومريحة وموثوقة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع المرحلة الأولى من الشراكة مع الخطوط الحديدية السعودية في سبتمبر 2021 لتزويد الركاب برحلات مريحة وموثوقة من تطبيق «كريم»، بعد وصولهم إلى محطات قطار الشمال في الرياض والقصيم، وكذلك محطات القطار على شبكة الشرق في الرياض والدمام والهفوف. وفي المرحلة الثانية التي تم إطلاقها مؤخراً، سيتم توسيع هذه الخدمات لتشمل مناطق المجمعة وحائل والجوف والقريات على في شبكة قطار الشمال، وبقيق على في شبكة قطار الشرق.

يذكر أن “كريم” دشنت خدمات نقل الأفراد في المملكة العربية السعودية في عام 2013، حيث بدأت عملياتها في الرياض وجدة والدمام والظهران والخبر، قبل أن تتوسع لتصل خدماتها إلى 26 مدينة في جميع أنحاء المملكة. ويتيح تطبيق “كريم” الشامل Everything App الآن لأكثر من 10 ملايين عميل حول المملكة من استخدام التطبيق للتنقل في مدنهم وحولها، واستخدام دراجات «كريم بايك» الهوائية، وطلب وجباتهم المفضلة.