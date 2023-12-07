نجحت إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم في توقيع إتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية لجذب أفضل الممارسات والخبرات الدولية للارتقاء بالقطاع.

مراسم التوقيع

وتم إجراء مراسم التوقيع في مقر المعهد بالعاصمة البريطانية لندن، حيث مثّل الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتورة سمية السليمان، فيما مثّل المعهد الرئيس التنفيذي الدكتورة فاليري فوجانديك.

وفي هذا السياق تحدثت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان قائلة أن هذه الشراكة هي إحدى خطط الهيئة الإستراتيجية لتطوير القطاع، التي ستساعد بشكل كبير في نقل أفضل الممارسات في قطاع العمارة والتصميم للوصول إلى أفضل معايير التميز مع شركائنا الإستراتيجيين في القطاع لتحقيق تطلعات مجتمع العمارة والتصميم في المملكة للارتقاء بالقطاع”.

وأكدت السليمان أن هيئة فنون العمارة والتصميم تستهدف بناء شراكات إستراتيجية دولية مع أبرز المنظمات المتميزة في القطاع في مختلف المجالات بدءاً من التعليم، ووصولاً إلى الممارسات المهنية، التي تركّز أيضاً على البحث والابتكار من جانب، وإثراء القطاع من خلال المشاركات المجتمعية من جانب آخر.

وترتكز الإتفاقية على دعم وتعزيز أفضل الممارسات، وسبل التعاون المشترك في قطاع العمارة والتصميم من خلال التعاون في عدة مجالات، منها: التعليم، والممارسة المهنية، والمسابقات والجوائز، والبحث والابتكار، والفعاليات والمؤتمرات.

إتفاقية تعاون بين هيئة فنون العمارة والتصميم والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين _ مصدر الصورة: منصة إكس

وتضمنت الإتفاقية سُبل تطوير برامج تعليمية مبتكرة في مجالي العمارة والتصميم تُلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتطوير برامج الاعتماد المهني، والتطوير المهني المستمر للمعماريين والمصممين السعوديين، وإجراء البحوث وتطوير التقنيات الجديدة في مجالي العمارة والتصميم، إضافة إلى تنظيم مسابقات وجوائز معمارية لتحفيز الابتكار والإبداع، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتبادل المعرفة، وتبادل الخبرات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة هي إحدى خطط هيئة فنون العمارة والتصميم لدعم وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية؛ لتطوير قطاع العمارة والتصميم في المملكة، بحيث يعمل الطرفان معاً على تبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية، ما يُسهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتمكينهم في القطاع، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على ترسيخ التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

هي هيئة سعودية تم تدشينها في فبراير 2020 وتم إختيار الدكتورة سمية السليمان رئيسًا تنفيذيًا لها وتستهدف المملكة من خلال هذه الهيئة تطوير فن العمارة والتصميم بالشكل الذي يليق ويتوافق مع رؤية المملكة 2030