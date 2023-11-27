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إتفاقية تعاون بين ” نرعاك” و “صحة جازان” لدعم مشروع جهازك حياة

آياتي خيري

عقدت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” أمس، اتفاقية مشتركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، تدعم من خلالها مشروع “جهازك حياة”.

صحة جازان

مدخل الإدارة العامة لصحة جازان

وتسعى الاتفاقية لتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي، تلبيةً للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

وتهدف الاتفاقية لدعم مشروع “جهازك حياة” في منطقة جازان، والذي يُعنى بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتنفيذ هذه الخدمة على الوجه الأكمل حسب معايير الجودة العالمية عن طريق الفرق الطبية المتخصصة بهذا المجال وباستخدام الأجهزة المناسبة لذلك، في حين يسعى الطرفان من خلال هذا المشروع إلى تقديم أفضل رعاية صحية منزلية للمرضى في منازلهم.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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