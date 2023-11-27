إتفاقية تعاون بين ” نرعاك” و “صحة جازان” لدعم مشروع جهازك حياة

عقدت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” أمس، اتفاقية مشتركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، تدعم من خلالها مشروع “جهازك حياة”.

مدخل الإدارة العامة لصحة جازان

وتسعى الاتفاقية لتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي، تلبيةً للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

وتهدف الاتفاقية لدعم مشروع “جهازك حياة” في منطقة جازان، والذي يُعنى بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتنفيذ هذه الخدمة على الوجه الأكمل حسب معايير الجودة العالمية عن طريق الفرق الطبية المتخصصة بهذا المجال وباستخدام الأجهزة المناسبة لذلك، في حين يسعى الطرفان من خلال هذا المشروع إلى تقديم أفضل رعاية صحية منزلية للمرضى في منازلهم.