إتفاقية تعاون بين بنك ساب السعودية وشركة وايز البريطانية

عقد البنك السعودي الأول ” ساب ” اتفاقية مع شركة وايز البريطانية Wise المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم حلول سريعة وآمنة وفعالة، وذلك من حيث التكلفة لإرسال واستلام الأموال دوليا.

صورة مبنى البنك السعودي الأول ساب _ مصدر الصورة: موقع العربية

وأكد البنك السعودي الأول بأن هذه الشراكة تسعى لتعزيز التحويلات المالية، بالإضافة لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية ، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتابع ساب بأن البنك يسعى من خلال هذا التعاون لتعزيز الاستثمار ودعم استراتيجيته التي تركز على تقديم حلول مصرفية متقدمة.

وقال بندر الغشيان، رئيس قطاع الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في البنك السعودي الأول ، بأن هذه الشراكة تعد جزءا من جهود البنك لتمكين العملاء من إجراء التحويلات الدولية بسلاسة وفعالة.

وتابع حديثه قائلا؛ يتطلع البنك السعودي الأول إلى مواصلة مساهمته في تطوير القطاع المالي داخل السعودية ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية الحديثة.