إتفاقية تعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الكازاخستاني

عقدت إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي أمس إتفاقية تعاون مع بنك التنمية الكازاخستاني من أجل تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات وزيادة التبادل التجاري بين المملكة وكازاخستان.

شعار بنك التصدير والاستيراد السعودي_ مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية

مراسم التوقيع بين الطرفين

وحضر نيابة عن بنك التصدير والاستيراد السعودي في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، فيما مثل الجانب الكازاخستاني رئيس مجلس الإدارة في بنك التنمية السيد مُرات يليباييف.

وقال الدكتور نايف الشمري أن هذه الإتفاقية جاءت وفقًا لامتداد جهود البنك لتعزيز شراكاته الدولية وفتح آفاق استثمارية واعدة، لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع تنامي الطلب على الصناعات سعودية المنشأ.

مشيرًا إلى أن البنك سيعمل مع بنك التصدير الكازاخستاني على دعم الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في ظل تميز القطاعات الصناعية وجودة المنتجات لدى الجانبين، وكذلك دعم المشاريع المشتركة وفتح آفاق استثمارية جديدة من خلال توفير خدمات التمويل والضمان المشترك.

تعليق الطرف الكازاخستاني

وفي هذا السياق قال مُرات يليباييف أن هناك أهمية كبيرة للتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتحقيق الأهداف الإستراتيجي في دعم التبادل التجاري بين البلدين. مشيراً إلى أن هذه المذكرة تستهدف التعاون المشترك لتعزيز الصادرات في المملكة وكازاخستان، حيث تتيح فرصاً أكبر للتعاون في مجال تصدير المنتجات والخدمات، وتشجيع التواصل بين الشركات في الدولتين لزيادة فرص الأعمال والاستثمار. ودعم المشاريع المشتركة بما يعزز النمو الاقتصادي للطرفين.

وتتضمن مجالات التعاون تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لتطوير الخدمات والمنتجات الجديدة، وإجراء البحوث وتبادل المعرفة لتنفيذ المشاريع، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وغيرها من أوجه التعاون التي تدعم تصدير المنتجات والخدمات .

بنك التصدير والاستيراد السعودي

ويعد بنك التصدير السعودي واحدًا من أبرز البنوك العاملة في القطاع المالي بالمملكة حيث يعمل على عدة محاور محلية ودولية.

حيث يدعم البنك المستهلك المحلي عن طريق تقديم خدمات إئتمانية متنوعة تمكنه من توسعة نشاطه وزيادة منافسته دوليًا.

كما يقدم البنك منتجات تشـجع البنوك والمؤسسـات الماليــة التجاريــة.