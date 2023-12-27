عقدت كلًا من الشركة الوطنية للإسكان NHC وشركة تطوير المربع الجديد، في الرياض اليوم، إتفاقية تعاون وتفاهم لتطبيق معايير تقييم الاستدامة لمشروع بناء أحدث داون تاون بمدينة الرياض، بمعايير ومواصفات تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

إتفاقية تعاون بين "الوطنية للإسكان" و"تطوير المربع الجديد"

ممثلي الشركتين في مراسم التوقيع

وحضر مراسم التوقيع نيابة عن الشركة “الوطنية للإسكان” رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل، فيما مثّل شركة تطوير المربع الجديد الرئيس التنفيذي المكلف المهندس صباح بركات.

وتهدف الإتفاقية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهتين، واستكشاف الفرص المتاحة في مجال تقييم الاستدامة، وتحقيق التعاون المستقبلي والغايات المشتركة؛ لتعزيز التكامل في مشاريع الاستدامة، وتعزيز مفهومها في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، ضمن مشروع تطوير المربع الجديد، الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 19 مليون متر مربع وأكثر من 27 مليون متر مربع إجمالي مسطحات البناء، تشمل أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية لـ 450 ألف نسمة.

نظام تقييم الإستدامة

ويقوم نظام تقييم الاستدامة بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وتصنيفها بناءً على المتطلبات والنقاط التي جرى استيفاؤها وإحرازها، ويتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء، وتصنيف المشاريع إلى خمس مستويات بحسب النقاط المحرزة، التي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي.

كما يعمل برنامج “البناء المستدام” على توفير العديد من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومباني أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.

الشركة الوطنية للإسكان

الشركة الوطنية للاسكان هي شركة حكومية تم تأسيسها في 2016 وذلك بالأمر الملكى الصادر برقم 726، وهي بمثابة الذراع الإستثماري لوزارة الإسكان بعد زيادة أعمال الشركة في عام 2018 و 2019 تم نقل مليكة الشركة للدولة في بداية عام 2020 م كجزء من أعمال تطوير الإستثمارات المحلية والإقليمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.