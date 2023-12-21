إتفاقية تعاون بين “استدامة” و”توبيان” لتطوير الزراعة المستدامة

عقد المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، اليوم، إتفاقية تعاون مع شركة “توبيان” للغذاء، التابعة لنيوم، لدعم وتطوير مجالات ومشاريع الزراعة المستدامة في المملكة.

شعار إستدامة وتوبيان _ مصدر الصورة: صحيفة مال

فرص إستفادة توبيان

ومن المقرر أن تعطي الإتفاقية لـ”توبيان” فرصة الاستفادة من خبرات مركز “استدامة” والمشاريع البحثية التي ينفذها، والوصول إلى شبكة من المزارعين ورواد القطاع الزراعي في المملكة، إضافة للحصول على الدعم المطلوب لإدارة المحاصيل الزراعية وإيجاد حلول هندسية تسهم في تحسينها، وفي المقابل سيستفيد المركز من خبرات شركة “توبيان” للغذاء التابعة لنيوم في اكتشاف أساليب مبتكرة للزراعة المستدامة، والتعرف على أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال.

وسيعمل أول مشروع يتم تنفيذه في ظل الإتفاقية على إجراء العديد من التجارب لتقييم المحاصيل الزراعية المتنوعة، حيث سيتم زراعة أصناف مختلفة دفعة واحدة، لدراستها وتحديد المحاصيل والخضروات الأكثر أهمية وجدوى من الناحية الاقتصادية في المملكة.

هدف المشروع

ويسعى المشروع، الذي سيبدأ في يناير 2024، لفحص مذاق وجودة محاصيل الزراعة المائية التي سيتم إنتاجها مستقبلاً في نيوم، كما ستتعاون “توبيان” مع «استدامة» في تقديم دورات تعليمية وتدريبية وأنشطة بحثية، بما يساعد في تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وسيعمل الطرفان على تطوير تقنيات متقدمة للبيوت المحمية تضمن الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في البيئات الصحراوية.

وفي هذا السياق تحدث المدير العام التنفيذي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، الدكتور عبدالرحمن الصقير قائلًا: “نحن سعداء بالشراكة مع “توبيان”، ونتطلع إلى تأسيس علاقة وثيقة تسهم في تبادل الخبرات البحثية وتطوير تقنيات زراعية حديثة بما يخدم هذا القطاع في المنطقة”.

وأكد الصقير: “ما يعطي هذه الشراكة بعداً أكبر هو أننا و”توبيان” نتشارك مستهدفاتنا الرئيسية لتمكين القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، من خلال العمل على إحداث تحول نوعي في التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم الأبحاث التطبيقية، وإيجاد الحلول العملية المتقدمة وتوطينها، إضافة إلى تعزيز واعتماد الممارسات الزراعية المستدامة داخل المملكة”.

تعليق الرئيس التنفيذي لنيوم

وفي نفس السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للغذاء “توبيان”، خوان كارلوس موتامايور: “تمثل توبيان مستقبلاً جديداً وجريئاً للغذاء يقوم على الاستدامة والابتكار، وتمثل شراكتنا مع “استدامة” خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم مفاهيم جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء”، مضيفًا: “بالتعاون مع “استدامة”، سنقدم أحدث التقنيات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحقق الأمن الغذائي للأجيال القادمة في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

تجدر الإشارة إلى أن الرؤية المشتركة بين “توبيان” و”استدامة” تتمثل في العمل على ضمان تطبيق الممارسات الغذائية المستدامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بدءاً من تطوير تقنيات الزراعة الحديثة إلى تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المياه والحد من هدر الطعام، لتسهم هذه الشراكة النوعية في رسم مستقبل جديد للنظم الغذائية في جميع المراحل من المزرعة إلى المائدة.