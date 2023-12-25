إتفاقية تعاون بين “أرامكو الرقمية” و”إنتل” لإنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة

كشفت شركتا “أرامكو الرقمية” و”إنتل” اليوم، خطتهما لإنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة (Open RNA) في المملكة، يُتوقع أن يُسهم في دفع الابتكار، وتعزيز التقدم التقني، والإسهام في مشهد التحوّل الرقمي السعودي.

شعار شركة أرامكو الرقمية _مصدر الصورة: سبق

هدف التعاون بين الشركتين

ويمكن القول أن التعاون بين الشركتين يستهدف تسريع تطوير وتطبيق تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، مما يعزز جهود المملكة في إرساء بنية تحتية قوية ومرنة للاتصالات تركّز على تسريع التحوّل الرقمي عبر مختلف الصناعات، ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تركّز على التقدم التقني والتنويع الاقتصادي.

وتمنح شبكات الوصول اللاسلكي المفتوح مزيد من المرونة وقابلية التشغيل البيني والابتكار، وستقدم “أرامكو الرقمية” معرفة عميقة باحتياجات وطموحات المملكة التنموية، وفرص تطبيق تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، بجانب تقديم منظور فريد للمشهد الاقتصادي للمملكة، فيما ستقدم شركة إنتل، الرائدة في تقنيات الحوسبة والاتصالات، خبرتها في تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح.

مجالات التعاون بين الشركتين

ومن أبرز مجالات التعاون بين الشركتين؛ في مركز الابتكار والذي يهدف لتطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح لأن يكون محور ابتكار، وتعزيز التعاون بين مهندسي “أرامكو الرقمية” و”إنتل”، بالإضافة إلى الباحثين وخبراء الصناعة، كما يسعى المركز إلى الإسهام في تطوير الكفاءات المحلية من خلال توفير التدريب والخبرة العملية في مجال تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وتقنية الحوسبة الطرفية التي تتطور بسرعة حيث يتم من خلالها تجميع البيانات ومعالجتها.

وتشمل كذلك؛ التأثير الاقتصادي بهدف التعاون والإسهام في الاقتصاد المحلي من خلال المبادرات التي تعتمد على التقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتعاون العالمي والذي يُتوقع أن يمتد في شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح بين “أرامكو الرقمية” و”إنتل” إلى ما هو أبعد، حيث سيربط المملكة بالمشهد العالمي لتطوير وتطبيق شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح والنفاذ والتوجيه الشبكي.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية طارق أمين، أن هذا التعاون دليل على التزام الشركة بالمساعدة في قيادة الابتكار في المملكة، ويُتوقع أن يكون مركز تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح حافزًا للتطور الرقمي عبر توفير منصة للتعاون وتنمية المهارات وإنشاء منظومة تقنية حيوية. كما أن هذا التعاون سيصب اهتمامه على إعداد كفاءات محلية بأعلى المستويات في مجال تقنيات الجيل الخامس المتقدمة، وتقنيات الجيل السادس المستقبلية.

وفي نفس الإطار، قال نائب الرئيس الأعلى لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة الشبكات والحوسبة الطرفية ساشين كاتي، أن هذا التعاون في شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح مع شركة أرامكو الرقمية، والجمع بين البراعة التقنية لشركة إنتل في الشبكات والحوسبة الطرفية مع البرامج والرؤى المحلية والقيادة الصناعية لشركة أرامكو الرقمية، يهدف إلى تسريع تطبيق حلول شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح في المملكة وخارجها.

ومن المقرر أن يبدأ مركز تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح عملياته في 2024، مما يمثّل علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو مستقبل يعتمد على التقنية.